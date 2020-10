S najvećom raketom ikad Kim Jong Un čeka američke izbore

U subotu ujutro počele su pristizati vijesti koje su svjetske agencije emitirale s rezervom - izgleda da je u cik zore tog dana Sjeverna Koreja u Pyongyangu održala vojnu paradu povodom 75. godišnjice začeća Radničke partije koja je temelj današnjeg društvenog i političkog sustava te zemlje. Još jednom provjeriti informaciju bilo je teško jer je parada održana u maksimalno kontroliranim uvjetima pa je čak i diplomatima prijateljskih zemalja kao i novinarima bilo preporučeno da ne putuju u Pyongyang.

Uzvratit će, neće napadati

No poslije je sjevernokorejska televizija emitirala snimke parade kojoj je, dakako, prisustvovao i sam Kim Jong-un. Agencije prenose kako je rekao da će njegova zemlja u potpunosti mobilizirati svoju nuklearnu moć u slučaju prijetnje. I činio je to dok je ispred njega prolazilo razno naoružanje, među kojim i interkontinentalna balistička raketa koja je prvi put prikazana u javnosti. Primijećeno je, također, da Kim nije izravno kritizirao Sjedinjene Države, nego se usredotočio na unutarnju politiku jer je ponajviše govorio o problemu koronavirusa, ali i o sankcijama koje su 'golem izazov' pred kojim narod Sjeverne Koreje mora ostati čvrst. Ono što je zabrinulo svjetsku javnost njegove su riječi u kojima ističe kako je daljnji razvoj nuklearnog naoružanja nužan za obranu njegove zemlje, ali nije usmjeren protiv nijedne zemlje konkretno.

- Ako bilo koja sila naudi sigurnosti naše zemlje, u cijelosti ćemo mobilizirati našu najjaču ofenzivnu snagu na preventivan način kako bismo tu silu kaznili, rekao je ističući ipak kako njegova zemlja svoje oružje neće koristiti prva ni u kojim okolnostima.

Na snimci se vide tisuće vojnika, oklopnih vozila, raketnih lansera, ali i balističkih raketa. Jedna je od njih vjerojatno najveći međukontinentalni projektil dosad, koji je nosilo lansirno vozilo na čak 11 osovina. Ta raketa kao ni golemi mobilni lanser do sada nisu viđeni u javnosti. Procjena je stručnjaka da se radi o projektilu dugačkom 26 metara promjera gotovo 3 metra. Agencije javljaju kako se mogla vidjeti i lepeza sustava na kruto gorivo poput nečega što je izgledalo kao unapređena verzija raketnog sustava Pukkuksong-4 namijenjenog ispaljivanju s podmornica ili kopnenih mobilnih lansera.

Također su na paradi viđeni i sasvim novi tenkovi. U ovoj demonstraciji moći koja se odvijala nepuna četiri tjedna do američkih predsjedničkih izbora, Sjeverna Koreja pokazala je da nije gubila vrijeme u pauzi pregovora sa Sjedinjenim Državama, nego je i dalje unapređivala svoje vojne kapacitete. Kim je, dakle, ispunio svoje najave nakon što pregovori s Donaldom Trumpom nisu nastavljeni, a tad je izjavio da Sjeverna Koreja ne mora više poštivati samonametnuti embargo na testiranje nuklearnog naoružanja te da će uskoro pokazati novo moćno oružje. I sada je to i učinio. Melissa Hanham, stručnjakinja za nuklearno naoružanje organizacije Otvorena nuklearna mreža smještene u Beču, za AP je rekla kako je Sjeverna Koreja već pokazala kako svojom raketom Hwasong-15 može doseći duboko u američki teritorij, a novom, većom, raketom pokazuje kako tom naoružanju može dati i veću vatrenu moć, odnosno više atomskih bojevih glava. Primijetila je i to da Kimu i Sjevernoj Koreji u razvoju nuklearnog naoružanja nisu previše zasmetali ni novi koronavirus niti tajfuni koji su pogađali zemlju, kao ni sankcije, pa je to prije svega poruka Sjedinjenim Državama.

Događaju koji nije prenošen izravno, nego je na državnoj televiziji prikazana snimka otprilike dan poslije, nazočile su na desetke tisuća Korejaca, pozdravljajući Kima koji se na Trgu Kim Il-sunga pojavio točno u ponoć iznimno dobro raspoložen, na trenutke čak i iznimno emotivan. Navodi se kako se u jednom trenutku čak i slomio, zahvaljujući svojem narodu i vojsci za savladavanje neočekivanog tereta provođenjem protuvirusnih mjera kojima je zemlja ostala pošteđena pandemije. Ipak, brojni zapadni analitičari sumnjaju u tu tvrdnju.

Poruka Južnoj Koreji

No nije zaboravio ni Južnu Koreju kojoj je još jednom pružio ruku pomirenja, nadajući se da se odnosi mogu popraviti nakon pandemije. Prenosi se da je parada na trenutke bila i atraktivna, mlažnjaci ratnog zrakoplovstva u kombinaciji s vatrometom sa zemlje u zraku su formirali stranački grb te brojku 75. Državna je novinska agencija objavila kako su se stanovnici regije Kaesong čiji su domovi srušeni u udarima tajfuna uselili u nvoosagrađene kuće na čemu su Kim Jong-unu zahvaljivali nazivajući ga ocem.

Ipak, smatra se da sjevernokorejskog lidera tek čekaju glavni izazovi, a to je posrnula ekonomija koja je u sve većim problemima. Nisu, naime, dosegnuti ciljevi postavljeni za ovaj datum, kao što nije sagrađena ni nova opća bolnica u Pyongyangu. Također je sasvim sigurno kako Kim neće poduzimati ništa prije nego što se završe američki predsjednički izbori, zbog očite nesigurnosti u to s kime će možda nakon Trumpa pregovarati. Ako pregovora, naravno, bude.