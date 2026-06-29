Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Japan šokirao Brazil i poveo 1:0!
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OBRAMBENI KAPACITETI

Jandroković na NATO samitu: 'Kriza u jednoj regiji može ugroziti sve saveznike'

Foto: Hrvatski sabor
1/4
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
29.06.2026.
u 19:12

Parlamentarna skupština NATO-a i Velika narodna skupština Turske okupili su u Istanbulu predsjednike parlamenata država članica NATO-a

Nestabilnost u jednoj regiji može utjecati na sigurnost svih saveznika u NATO-u, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković na trećem parlamentarnom samitu NATO-u u Istanbulu u ponedjeljak.  Parlamentarna skupština NATO-a i Velika narodna skupština Turske okupili su u Istanbulu predsjednike parlamenata država članica NATO-a.

Samit je poslao poruku "o važnosti jedinstva saveznika, daljnjeg ulaganja u obrambene sposobnosti i nove tehnologije te očuvanja snažnih transatlantskih odnosa kao temelja euroatlantske sigurnosti", a predsjednici parlamenata istaknuli su nužnost nastavka potpore Ukrajini "u njezinoj borbi za slobodu i dugoročnu sigurnost Europe", priopćio je Hrvatski sabor. 

Jandroković je naglasio da Hrvatska ostaje predana jačanju vlastitih obrambenih kapaciteta i odgovornom doprinosu NATO-u. Predsjednik Hrvatskog sabora naglasio je da se "u novim geopolitičkim okolnostima sigurnost euroatlantskog prostora mora promatrati na sveobuhvatan način jer nestabilnost u jednoj regiji može utjecati na sigurnost svih saveznika".

Predsjednici parlamenata su nakon samita posjetili tvrtku Baykar u Nacionalnom tehnološkom centru Bayraktar, gdje su se upoznali s razvojem besposadnih sustava kao konkretnim primjerom važnosti ulaganja u obrambenu industriju i napredne tehnologije, dodaje se u priopćenju. 
FOTO Na 34 stupnja Split se preselio na plaže: pogledajte kako su Splićani bježali od vrućine
1/36
Ključne riječi
Gordan Jandroković samit NATO

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Mimohod povodom Dana Bastille održava se unato? prijetnji delta varijante
Video sadržaj
PRIJENOS NA NACIONALNOJ TELEVIZIJI

Zbog ovog prestižnog mimohoda izbio je novi sukob Milanovića i Plenkovića: Riječ je o jednom od najpoznatijih vojnih događaja u Europi

Riječ je o jednom od najpoznatijih vojnih događaja u Europi, koji se svake godine održava 14. srpnja u Parizu povodom francuskog nacionalnog praznika. Mimohod se neprekidno organizira od 1880. godine, uz tek nekoliko prekida, a prolazi slavnom avenijom Champs-Élysées, od Slavoluka pobjede do Trga Concorde

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!