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ZAVRŠILA U ISTRAŽNOM ZATVORU

Španjolka doputovala u Zagreb s 15 kilograma marihuane. Nije ju ni pokušala sakriti?!

Krijumčarenje marihuane
Foto: Zagrebačka policija
1/7
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
29.07.2026.
u 08:14
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Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i protiv okrivljenice odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama, izvijestilo je tužiteljstvo.

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici odredio je istražni zatvor Španjolki koja je 21. srpnja uhićena u zagrebačkoj zračnoj luci s gotovo 15 kilograma marihuane koju je pokušala unijeti u Hrvatsku u putnom koferu, izvijestilo je državno odvjetništvo. Općinsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici izvijestilo je da je ispitalo osumnjičenu i protiv nje pokrenulo istragu zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Tužiteljstvo je izvijestilo kako postoji osnovana sumnja da je 32-godišnja državljanka Španjolske  21. srpnja 2026. u zračnoj luci u Zagrebu, radi daljnje preprodaje na ilegalnom narko tržištu, držala u putnom koferu 14.920 grama konoplje. Protiv okrivljenice je predloženo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kaznenog djela.

Sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i protiv okrivljenice odredio istražni zatvor po predloženim zakonskim osnovama, izvijestilo je tužiteljstvo.
Ključne riječi
krijumčarenje zračna luka marihuana Španjolka

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