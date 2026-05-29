Ruski dron pogodio zgradu u Rumunjskoj: Izbio požar, dvoje ljudi ozlijeđeno

Ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galatiju, smještenom nedaleko od granice s Ukrajinom, izvijestile su u petak tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede te im je pružena medicinska pomoć na mjestu događaja, objavilo je rumunjsko ministarstvo unutarnjih poslova.

Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija tijekom noći ponovno napala civilne ciljeve i infrastrukturu u Ukrajini u blizini rumunjske granice. Jedan od dronova ušao je u rumunjski zračni prostor i srušio se na višekatnicu u Galatiju, gradu blizu granica s Moldavijom i Ukrajinom.

Dron pogodio zgradu u Rumunjskoj: Izbio požar, dvoje ljudi ozlijeđeno

Ministarstvo dodaje da su u 1:19 sati iz vojne baze Fetesti poletjela dva borbena zrakoplova F-16, uz potporu helikoptera rumunjskih zračnih snaga. Na mjesto događaja upućen je istražni tim specijaliziran za eksplozije, piše agencija dpa. Rusija često napada Ukrajinu velikim brojem bespilotnih letjelica, pa se bilježe i izolirani slučajevi kad one ulaze u zračni prostor zemalja članica NATO-a. Ukrajinski dronovi ili projektili također su povremeno znali narušiti zračni prostor susjednih država. Ruske snage opetovano napadaju ukrajinsku dunavsku luku Reni, koja se nalazi tik preko granice nasuprot Galatija. Bespilotne letjelice i njihovi ostaci u više su navrata padali na rumunjski teritorij. U travnju se ruski dron srušio iznad tog rumunjskog grada, udarivši u aneks stambene zgrade i prouzročivši manju materijalnu štetu, bez ozlijeđenih.