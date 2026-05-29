Latvijski parlament potvrdio vladu nakon što je incident s dronom srušio koaliciju

Latvijski parlament u četvrtak je odobrio novu vladu desnog centra na čelu s Andrisom Kulbergsom, nakon nedavnih upada dronova koji su rezultirali rušenjem vladajuće koalicije. Od 96 zastupnika koji su glasali 66 ih je podržalo koaliciju desnog centra koja se sastoji od Kulbergsove Ujedinjene liste, Novog jedinstva bivše premijerke Evike Siline, Nacionalnog saveza te Zelenog i poljoprivrednog saveza.

Četiri stranke u zajedničkoj su izjavi obećale da će do izbora u listopadu nastaviti podržavati Ukrajinu, usredotočiti se na nacionalnu sigurnost i "provesti mjere za slabljenje i izoliranje Rusije". Progresivna stranka, koja je dio koalicije u odlasku, nije ušla u novu vladu, što je kabinet dodatno nagnulo udesno.

Kada je ukrajinski dron 7. svibnja pogodio prazan spremnik nafte u Latviji, Silina je otpustila ministra obrane zbog onoga što je nazvala neadekvatnim obrambenim mjerama vojske. Taj je potez na kraju doveo do raspada njezine koalicije.

Incidenti su dodatno pojačali napetosti između Moskve i baltičkih zemalja, koje krive Rusiju za elektronsko preusmjeravanje dronova. Kremlj pak njih optužuje da dopuštaju lansiranje ukrajinskih dronova s njihovog teritorija, što baltičke zemlje poriču.