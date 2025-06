Ruske prijetnje treba shvatiti ozbiljno, ono što su im učinili Ukrajinci moglo bi biti osnova za napad nuklearnim oružjem

Kako će Moskva odgovoriti na zapanjujuće ukrajinske napade dronovima na njezinu flotu strateških zrakoplova? Za sada, Kremlj ostaje suzdržan, navodeći samo da čeka rezultate službene istrage o napadima koji su pogodili zračne baze udaljene tisućama kilometara od ukrajinske granice.

Međutim, bijes se otvoreno izlijeva kroz ruske medije, a prokremaljski komentatori i blogeri iznose pozive na osvetu – pa čak i na nuklearni napad. "Ovo nije samo izgovor, već razlog za pokretanje nuklearnih udara na Ukrajinu", napisali su poznati blogeri "Dva Majora" na svom popularnom Telegram kanalu s više od milijun pratitelja. "Nakon gljive (nuklearne eksplozije) možete razmišljati tko je lagao, pogriješio i tako dalje", dodali su, aludirajući na neizbježno traženje krivaca u Kremlju za ovaj fijasko, piše CNN.

Ugledni ruski politički analitičar, Sergej Markov, pozvao je na oprez, upozorivši u objavi na društvenim mrežama da bi uporaba nuklearnog oružja dovela do stvarne političke izolacije. No popularni bloger Alexander Kots zahtijeva je da Rusija "udari svom snagom, bez obzira na posljedice". Naravno, tvrdokorni ruski pristaše rutinski pozivaju na nuklearno uništenje Ukrajine, istovremeno šaljući neizravne, ali u konačnici prazne prijetnje Armagedonom zapadnim saveznicima. Stoga ne čudi da to čine ponovno, nakon ovako bolnih napada.

Ali bilo bi pogrešno sve ruske nuklearne prijetnje odbaciti kao puku propagandu. Naime, postoje razlozi za zabrinutost koji upućuju na to da bi mogućnost razorne ruske odmazde ovoga puta ipak trebalo uzeti nešto ozbiljnije. Prije svega, nekoliko ruskih komentatora ukazalo je na to da bi uništenje značajnog broja ruskih strateških nuklearnih bombardera od strane Ukrajine moglo biti protumačeno kao kršenje ruskog zakonskog nuklearnog praga. Nedavno ažurirana ruska nuklearna doktrina – koja određuje uvjete za lansiranje – navodi da bi svaki napad na "kritično važnu" vojnu infrastrukturu koji "ometne djelovanje nuklearnih snaga" mogao izazvati nuklearni odgovor.

Ukrajinska operacija bila je "osnova za nuklearni napad", izjavio je vatreni voditelj državne ruske televizije Vladimir Solovjov, pozivajući na udare na ured ukrajinskog predsjednika u Kijevu – i šire. Bez obzira na pravnu osnovu, prag za nuklearni odgovor Kremlja i dalje ostaje visoko postavljen, a takav napad bi se u moskovskim krugovima vjerojatno odbacio kao nepraktično pretjerivanje.

Za početak, narušio bi odnose s ključnim ruskim trgovinskim partnerima poput Kine i Indije, te izazvao moguću vojnu reakciju protiv ruskih snaga. Neizbježne masovne žrtve sigurno bi izazvale univerzalnu osudu i dodatno izolirale Rusiju na međunarodnoj sceni. Ali problem je u tome što Kremlj sada može osjećati snažan pritisak da obnovi odvraćanje.

Nisu to samo nedavni ukrajinski napadi dronovima duboko unutar Rusije koji su ponizili Moskvu. Neposredno nakon toga, Ukrajina je izvela još jedan smioni napad na strateški važan Krimski most koji povezuje Rusiju s Krimom – treći put da je ta ključna prometnica pogođena. Zauzimanje ruskog pograničnog područja Kursk od strane ukrajinskih snaga prošle godine predstavljalo je još jedan snažan udarac, ostavljajući Kremlj da se bori za oslobađanje vlastitog teritorija. U međuvremenu, tjedni – ako ne i svakodnevni – napadi dronovima na rusku energetsku infrastrukturu i zračne luke nastavljaju izazivati goleme poremećaje daleko od bojišnice.

Istodobno, saveznici Ukrajine postupno ukidaju ograničenja za uporabu zapadnog oružja protiv ciljeva na ruskom teritoriju, dodatno osporavajući crvene linije koje je Moskva ranije postavila. Malo tko sumnja da Kremlj želi odlučno odgovoriti – no kako? Jedan bivši ruski ministar rekao je za CNN da bi najvjerojatniji odgovor Moskve bili novi "barbarski" konvencionalni raketni i dronski napadi na ukrajinske gradove, kakve narod Ukrajine već godinama trpi.

"Nemaju drugog izlaza jer Rusija nema kapacitete za veliku vojnu ofenzivu. Nemaju dovoljno vojnog osoblja", izjavio je Vladimir Milov, bivši zamjenik ministra energetike koji danas živi izvan Rusije. "Ljudi govore o mogućoj uporabi nuklearnog oružja i slično. Ne vjerujem da je to realna opcija. No, Putin je već mnogo puta pokazao da pribjegava brutalnosti i osveti."

Drugim riječima – malo vjerojatno, ali nuklearna opcija se ipak ne može u potpunosti isključiti. Ovaj sukob u Ukrajini već je imao niz neočekivanih obrata – uključujući i samu rusku invaziju 2022. godine. I dok Ukrajina i njezini saveznici slave zapanjujuće uspjehe posljednjih vojnih operacija, poticanje ponosnog, ali ranjenog ruskog medvjeda moglo bi dovesti do opasnih i zastrašujućih posljedica.

