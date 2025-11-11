Naši Portali
MANEVAR ILI OFENZIVA?

Ruska vojska prešla granicu u još jednom dijelu harkivske oblasti - otvara li se novi front?

Aftermath of a Russian air attack in Kharkiv
Sofiia Gatilova/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
11.11.2025.
u 11:10

Informaciju o novim ruskim potezima je na Telegramu izvijestio osnivač specijalne jedinice ukrajinske vojske Kraken, Konstantin Nemičev .

Ruska vojska prešla je državnu granicu u blizini sela Bologivka u Harkivskoj oblasti, započevši tako složenije vojne operacije u još jednom pograničnom području. Za sada se ne zna je li to priprema za veće ofenzivne akcije, ili samo manevar odvraćanja ukrajinskih snaga sa okolnih bojišta oko Kupjanska i Dvorične južno od mjesta upada te oko Vovčanska u istoj Harkivskoj oblasti, sjevernije od novog ruskog upada.

Informaciju o novim ruskim potezima je na Telegramu izvijestio osnivač specijalne jedinice ukrajinske vojske Kraken, Konstantin Nemičev.

Naime, od novog ruskog upada u dijelu Harkivske oblasti oko Vovčanska, a kao odgovor na ukrajinsku akciju u ruskom Kursku, duž većeg dijela rusko-ukrajinske granice u tom području stvorena je tzv. „tampon zona“, u dubini od oko 5 km ukrajinskog teritorija. I ranije su manje ruske snage znali koristiti tu situaciju i prelaziti granicu, no, po riječima Nemičeva, ovdje je ipak riječ o nešto većim operacijama.

Također, prema Nemičevu, ruski okupatori su nedavno ostvarili i napredak u samom Vovčansku.

„Ruska Federacija planira povezati skupine u Vovčansku i Dvorični. Gore navedene akcije mogu biti dio priprema za nove ofenzivne operacije. Po mom mišljenju, ako neprijatelj ne uspije zauzeti Kupjansk, najvjerojatnije će preusmjeriti svoje snage u ovom smjeru. Moramo djelovati i ojačati obranu dok još ima vremena“, napisao je Nemičev na telegramu.

Rusija rat u Ukrajini

