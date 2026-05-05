RASTE NEPOVJERENJE

Ruska politologinja upozorava: 'Nešto se mijenja u Rusiji, sustav puca pod pritiscima'

Lorena Posavec
05.05.2026.
u 20:18

Dosad je, ističe, prevladavalo uvjerenje da Vladimir Putin ima jasan plan, makar se on svodio na nastavak rata. No sada se to sve više dovodi u pitanje

Ruska politologinja Tatiana Stanovaya upozorila je u objavi na X-u da se unutar ruskog političkog sustava počinju pojavljivati znakovi ozbiljnih napetosti koje bi mogle upućivati na šire promjene. U svojoj analizi ističe kako aktualni razvoj događaja pokazuje da sustav sve teže podnosi pritiske. "Nedavni događaji unutar Rusije sugeriraju da se sustav teško nosi s rastućim pritiscima", naglasila je. Među njima navodi unutarnje napetosti, borbe među elitama, glasine o mogućem državnom udaru, ali i sve jači i reaktivniji način upravljanja, uz istodobni strah od gubitka kontrole. Dodatni problem, naglašava, predstavlja i vanjski kontekst – od nestabilnog Bliskog istoka i zastoja oko Irana do rastresenog Trumpa i sve militariziranije Europe.

Stanovaya upozorava da bi se prvi put od početka rata mogla nadzirati promjena: "Pritisci su dosegli točku na kojoj se previše aktera unutar Rusije suočava s novom stvarnošću: postojeće stanje počinje ugrožavati njihove vlastite pozicije". Dodaje i kako bi, ako se ništa ne promijeni, opstanak za neke mogao postati "težak, ako ne i nemoguć".

Dosad je, ističe, prevladavalo uvjerenje da Vladimir Putin ima jasan plan, makar se on svodio na nastavak rata. No sada se to sve više dovodi u pitanje: "Sada rastu sumnje postoji li takav plan uopće". Čak i ako postoji, upozorava, on bi za dio aktera mogao značiti politički ili osobni slom. Primjećuje i obrat u međunarodnoj dinamici: "Putin je nakon godina politike 'čekanja i promatranja' prema Zapadu sada postao objekt sličnog pristupa Amerikanaca".

Na kraju je upozorila i da u Rusiji jača percepcija kako sustav postaje sve štetniji: "Raste osjećaj da aktualni model upravljanja postaje previše štetan i sve više samorazarajući". Istodobno, različiti akteri te promjene tumače na suprotne načine, dok Putin, kako navodi, zasad "nije sposoban ili nije voljan preispitati svoju politiku".

Vladimir Putin Rusija

Avatar EU?
EU?
21:12 05.05.2026.

Interesatno da svi gledaju šta se dešava u ruskom dvorištu . A niko ne gleda šta se dešava svom dvorištu NEMAČKA VOJSKA UPOZORILA MERCA: „Već dva puta nismo uspeli da pobedimo Rusiju“ Nemačka ne sme da gaji iluzije da možegaji iluzije da može vojno nadjačati Rusiju, poruka je koja se sve glasnije čuje i iz samih nemačkih vojnih krugova, dok politički vrh u Berlinu sve otvorenije govori o jačanju armije i mogućim scenarijima sukoba.

SE
Serengeti
20:55 05.05.2026.

Ruska politologinja Tatiana Stanovaya se ne nalazi u Rusiji već u Francuskoj već 16 godina. Toliko o njenom kredibiltetu da piše o stanju u Rusiji. 🧐

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
21:35 05.05.2026.

A glavno nije napisano, a što se spominje na drugim portalima, da ta Stanovaya te svoje X objave piše iz Cambridgea, i da ih citiraju britanski tabloidi.

