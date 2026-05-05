Ruska politologinja upozorava: 'Nešto se mijenja u Rusiji, sustav puca pod pritiscima'

Ruska politologinja Tatiana Stanovaya upozorila je u objavi na X-u da se unutar ruskog političkog sustava počinju pojavljivati znakovi ozbiljnih napetosti koje bi mogle upućivati na šire promjene. U svojoj analizi ističe kako aktualni razvoj događaja pokazuje da sustav sve teže podnosi pritiske. "Nedavni događaji unutar Rusije sugeriraju da se sustav teško nosi s rastućim pritiscima", naglasila je. Među njima navodi unutarnje napetosti, borbe među elitama, glasine o mogućem državnom udaru, ali i sve jači i reaktivniji način upravljanja, uz istodobni strah od gubitka kontrole. Dodatni problem, naglašava, predstavlja i vanjski kontekst – od nestabilnog Bliskog istoka i zastoja oko Irana do rastresenog Trumpa i sve militariziranije Europe.

Stanovaya upozorava da bi se prvi put od početka rata mogla nadzirati promjena: "Pritisci su dosegli točku na kojoj se previše aktera unutar Rusije suočava s novom stvarnošću: postojeće stanje počinje ugrožavati njihove vlastite pozicije". Dodaje i kako bi, ako se ništa ne promijeni, opstanak za neke mogao postati "težak, ako ne i nemoguć".

Something Is Shifting Inside Russia



Recent developments inside Russia suggest the system is struggling to cope with mounting pressures. These include growing domestic strains, behind-the-scenes manoeuvring among elites, rumours of a coup d’état, a tighter and more reactive grip… — Tatiana Stanovaya (@Stanovaya) May 5, 2026

Dosad je, ističe, prevladavalo uvjerenje da Vladimir Putin ima jasan plan, makar se on svodio na nastavak rata. No sada se to sve više dovodi u pitanje: "Sada rastu sumnje postoji li takav plan uopće". Čak i ako postoji, upozorava, on bi za dio aktera mogao značiti politički ili osobni slom. Primjećuje i obrat u međunarodnoj dinamici: "Putin je nakon godina politike 'čekanja i promatranja' prema Zapadu sada postao objekt sličnog pristupa Amerikanaca".

Na kraju je upozorila i da u Rusiji jača percepcija kako sustav postaje sve štetniji: "Raste osjećaj da aktualni model upravljanja postaje previše štetan i sve više samorazarajući". Istodobno, različiti akteri te promjene tumače na suprotne načine, dok Putin, kako navodi, zasad "nije sposoban ili nije voljan preispitati svoju politiku".