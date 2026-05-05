Kijev pokazuje Moskvi zube, a Rusi bi zbog Putinove parade mogli gađati Ukrajinu razornim oružjem

Rusija i Ukrajina proglasile su jednostrane prekide vatre koji počinju ovog tjedna, uoči komemoracija kojima Rusija u subotu obilježava pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom. Rusija je priopćila da će održati primirje 8. i 9. svibnja, zaprijetivši "masovnim raketnim napadom" na središnji Kijev ako Ukrajina prekrši dogovor. S druge strane, Kijev je objavio da će se pridržavati otvorenog prekida vatre od ponoći 6. svibnja te da će Ukrajina od tog trenutka djelovati "simetrično". Kirilo Budanov, načelnik stožera Volodimira Zelenskog, izjavio je da će se primirje nastaviti ako Rusija uzvrati na isti način: "Sledeći potez je na Rusiji".

Ubrzo nakon što su zaraćene strane objavile ove korake, pet osoba je poginulo, a deseci su ozlijeđeni u kombiniranim raketnim napadima i napadima dronovima diljem Ukrajine tijekom noći. U Rusiji su vlasti u Republici Čuvašiji priopćile da su dvije osobe poginule, a 32 ozlijeđene u napadu dronom u utorak ujutro. Dva prekida vatre čine se jednostranima, što znači da se dvije strane nisu dogovorile o uvjetima, trajanju ili nadzoru. "Dali smo svoj prijedlog", rekao je Zelenski, pozivajući Rusiju da položi oružje "i krene prema pravoj diplomaciji". "Krajnji je cinizam tražiti tišinu radi održavanja propagandnih proslava, dok se svaki dan prije toga lansiraju ovakvi raketni i napadi dronovima", dodao je.

Ukrajinsko ranije, otvoreno primirje vjerojatno je način da Zelenski pokaže kako je njegova zemlja spremna na hitan i trajan prekid vatre te da će se svako kršenje pripisati Rusiji, smatra BBC. "Vjerujemo da je ljudski život neusporedivo veća vrijednost od 'proslave' bilo koje obljetnice", napisao je na Telegramu. Uoči vlastitog prekida vatre u srijedu u ponoć, Ukrajina je također pokrenula seriju zračnih napada na Rusiju, pogodivši industrijsku zonu u Kirišiju u Lenjingradskoj oblasti i tvornicu vojnih komponenti u Čeboksariju u Republici Čuvašiji.

Zelenski je rekao da su krstareće rakete Flamingo domaće proizvodnje korištene za napad na tvornicu u Čeboksariju, udaljenu oko 1.500 km od linije fronte. Nepotvrđena noćna snimka prikazuje objekt koji se brzo kreće i veliku eksploziju. Rusko ministarstvo obrane kasnije je potvrdilo da je oborilo šest ukrajinskih Flamingosa, kao i 601 dron. U utorak ujutro privremeno je zatvoreno nekoliko zračnih luka diljem Rusije. Kasnije je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin objavio da je u blizini glavnog grada oboren veći broj dronova.

Kremlj pokazuje znakove nervoze uoči Dana pobjede. Proslave 9. svibnja, kojima se obilježava pobjeda Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom, dobile su na opsegu i pompoznosti od početka vladavine Vladimira Putina početkom 2000-ih. No, Kremlj je priopćio da će ove godine središnji događaj, velika vojna parada na Crvenom trgu, biti smanjen zbog "terorističke prijetnje" iz Ukrajine, te da neće biti izložena teška vojna oprema. Moskovljani su također upozoreni da će pristup mobilnom internetu biti poremećen ili prekinut nekoliko dana uoči 9. svibnja. Zelenski je izjavio da činjenica da Rusija osjeća kako ne može "održati paradu u Moskvi bez dobre volje Ukrajine" da poštuje prekid vatre znači da je vrijeme da ruski čelnici "poduzmu korake za okončanje svog rata".

Inače, Ukrajina je posljednjih tjedana pojačala napade dronovima duboko u teritorij Rusije, uspješno gađajući energetska postrojenja i rafinerije nafte, čime ometa rusku trgovinu naftom. Njeni dronovi sada mogu letjeti duboko u Rusiju, često izbjegavajući protuzračnu obranu, a u ponedjeljak ujutro jedan je pogodio neboder u središtu Moskve. U međuvremenu, napadi Moskve na ukrajinske gradove nastavljaju ubijati civile diljem zemlje. Tisuće ljudi poginulo je otkako je Rusija pokrenula invaziju punog opsega u veljači 2022. godine.