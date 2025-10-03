Naši Portali
BACA ŠALE

VIDEO Pogledajte što je Putin izvalio kada su mu postavili ključno pitanje: Prasnuo je u smijeh

Putin
Foto: Reuters/PIXSELL
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
03.10.2025.
u 08:28

Europske zemlje, uključujući Dansku, Njemačku i Poljsku, prijavile su višestruke upade dronova u posljednjih nekoliko tjedana.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u Sočiju je govorio o različitim temama, uključujući europske optužbe o ruskim dronovima, situaciju na finskoj granici i odnos prema NATO-u. Kada ga je moderator upitao o navodnom slanju dronova u Dansku, Putin je ismijao europsku zabrinutost zbog viđenja dronova, uspoređujući ih s izvješćima o NLO-ima. "Neću to više raditi," rekao je šaljivo, poričući rusku umiješanost u nedavne aktivnosti dronova.

Europske zemlje, uključujući Dansku, Njemačku i Poljsku, prijavile su višestruke upade dronova u posljednjih nekoliko tjedana. Poljske vlasti posebno su tvrdile da je Moskva 10. rujna 2025. namjerno prekršila njihov zračni prostor. Govoreći o Finskoj, koja se 2024. pridružila NATO-u, Putin je zanijekao prisutnost ruskih trupa u blizini granice, ali je zaprijetio njihovim raspoređivanjem. "Sada će biti tamo," rekao je, ponavljajući ranija upozorenja o ruskom odgovoru na širenje NATO-a. Ova izjava odražava napetosti između Rusije i Finske nakon finskog ulaska u savez.

Putin je također odgovorio na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je Rusiju nedavno nazvao "papirnatim tigrom" zbog nedostatka značajnih teritorijalnih dobitaka u ratu u Ukrajini. Trump je istaknuo da je Rusija potrošila ogromne resurse, uključujući "milijune dolara na bombe, projektile, streljivo i živote," bez značajnih rezultata. Putin je uzvratio ismijavajući NATO, rekavši: "Ako se borimo s cijelim NATO blokom, krećemo se, napredujemo i osjećamo se samouvjereno, a mi smo 'papirnati tigar', što je onda sam NATO?“, javlja Kyiv Independent
Rusija dronovi Vladimir Putin

