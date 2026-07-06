Ruska kriza s gorivom je toliko teška da su majka i njezina beba čekale na crpki 18 sati: 'Jesmo li mi u SSSR-u?

Rusiju je pogodila ozbiljna nestašica goriva zbog koje vozači diljem zemlje satima čekaju u redovima na benzinskim postajama, a u pojedinim dijelovima zemlje uvedena su i ograničenja prodaje. Prema pisanju Fortunea, nestašica je posljedica višemjesečnih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na rusku naftnu infrastrukturu, zbog kojih je velik dio rafinerijskih kapaciteta izvan pogona.

Energetski analitičari procjenjuju da je zbog napada izvan funkcije najmanje četvrtina ruskih rafinerijskih kapaciteta. Fortune navodi i da je čelnik najveće ruske naftne kompanije Rosnjeft u pismu predsjedniku Vladimiru Putinu, koje je procurilo u ruski list Kommersant, štetu na rafinerijama opisao kao "bez presedana".

Posljedice se osjećaju i tisućama kilometara od bojišnice. U sibirskom gradu Irkutsku, udaljenom gotovo 5000 kilometara od Ukrajine, redovi za gorivo toliko su dugi da su lokalne vlasti najavile postavljanje prijenosnih toaleta za građane koji satima čekaju uz cestu. Jedna od njih je 26-godišnja Aljona Sadovnikova, koja je za The New York Times, a prenosi Fortune, ispričala da su ona, suprug i njihova 18-mjesečna beba u red stali u 23 sata jednog petka, a gorivo uspjeli natočiti tek sljedećeg dana oko 17 sati. Tijekom gotovo 18 sati čekanja koristila je toalet na benzinskoj postaji, ondje kupovala grickalice, dok su joj drugi ljudi iz reda pomagali dijeleći hranu i igračke za dijete.

Kaže da je prve znakove nestašice primijetila sredinom lipnja, kada na jednoj benzinskoj postaji nije mogla natočiti gorivo jer su usluživali samo vozače s kuponima za racionaliziranu opskrbu. "Bila sam užasnuta. Jesmo li sada u Sovjetskom Savezu, gdje su vam trebali kuponi da biste kupili kobasicu?", rekla je Sadovnikova za The New York Times.

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Nestašica dodatno opterećuje rusko gospodarstvo koje se već suočava s visokom inflacijom i visokim kamatnim stopama. Fortune navodi da skupo zaduživanje i slabljenje potražnje povećavaju broj neplaćanja obveza, zbog čega pojedini analitičari upozoravaju i na mogućnost bankarske krize.

Ukrajina je u subotu nastavila napade bespilotnim letjelicama, ovoga puta na naftni terminal u Sankt-Peterburgu, koji je već bio meta napada u lipnju. Ruski predsjednik Vladimir Putin priznao je da postoji problem s opskrbom gorivom, ali je napade na naftna postrojenja opisao kao "nekritične". Ipak, Kremlj je zabranio izvoz benzina i zrakoplovnog goriva kako bi povećao domaću opskrbu, a Rusija je čak počela uvoziti gorivo iz Indije, unatoč tome što je jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte.

Istodobno ruski dužnosnici umanjuju razmjere problema. Potpredsjednik vlade Aleksandar Novak izjavio je da stanje na tržištu goriva "nije jednostavno, ali je pod kontrolom", dok je ministar financija Anton Siluanov odbacio tvrdnje da je kriza izazvala rast cijena benzina. No, prema Fortuneu, cijene goriva ipak rastu, među vozačima koji čekaju u redovima dolazi do sukoba, a pojedine benzinske postaje zatvaraju se zbog nestašice. U Krasnodarskoj oblasti, trećoj najvećoj ruskoj regiji, lokalni je dužnosnik izjavio da je zatvorena najmanje trećina benzinskih postaja.

Posebno je teško stanje na Krimu, poluotoku koji je Rusija nezakonito anektirala 2014. godine. Ondje su vlasti objavile da je gorivo uglavnom rezervirano za komunalne i hitne službe, dok je prodaja građanima obustavljena osim ako ostanu dodatne zalihe. Krim se istodobno suočava i s nestancima električne energije te nestašicom vode. Fortune navodi da stanovnici zbog pogoršanja situacije napuštaju poluotok, dok je proruski čelnik Krima na društvenim mrežama upozorio da se "velike količine goriva neće prodavati u skoroj budućnosti".