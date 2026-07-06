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UZLAZNI TREND

Tajvan na oprezu: Kina gomila ratne brodove tijekom vrhunca sezone

FILE PHOTO: Taiwan's defence ministry press conference about China’s military drills around Taiwan in Taipei
Foto: Tsai Hsin-Han/REUTERS/Ilustracija
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VL
Autor
Hina
06.07.2026.
u 07:07

Trenutačno u zapadnom Pacifiku djeluju četiri formacije kineske ratne mornarice, napomenuo je tajvanski dužnosnik

Tajvan prati "uzlazni trend" u kineskim pomorskim aktivnostima tijekom glavnog razdoblja za provođenje vojnih vježbi, uključujući vojne vježbe s Rusijom, i analizirat će eventualne nove taktike, izjavio je u ponedjeljak visoki tajvanski dužnosnik za sigurnost. Čelnik tajvanskog ureda za nacionalnu sigurnost Tsai Ming-yen rekao je novinarima u parlamentu da je razdoblje od srpnja do rujna vrhunac sezone za kineske vojne vježbe, dodavši da tajvanska vlada uspoređuje prošle misije, nastojeći uočiti "nove obrasce" u kineskim aktivnostima.

Trenutačno u zapadnom Pacifiku djeluju četiri formacije kineske ratne mornarice, napomenuo je tajvanski dužnosnik. "Sve u svemu, tijekom ovog vrhunca sezone vojnih vježbi, mobilizacija kineskih mornaričkih i pomorskih snaga zaista ukazuje na uzlazni trend", rekao je Tsai.

Iz kineskog ministarstva obrane nisu odmah odgovorili na Reutersov upit za komentarom. U nedjelju su kinesko ministarstvo obrane i ruski državni mediji izvijestili da će kineska i ruska ratna mornarica ovaj tjedan održati zajedničke vježbe u vodama i zračnom prostoru nedaleko kineskog grada Qingdaoa. Tajvanska vlada već je prošli tjedan znala za te vježbe i unaprijed je održala interne sastanke o toj temi, rekao je Tsai.

Kina i Rusija u zajedničkim operacijama nastoje se suprotstaviti "strategiji odbijanja i obrane" koju su osmislili SAD i njegovi saveznici za niz otoka u blizini kineske obale u području od Japana do Tajvana, Filipina i Bornea (eng. First Island Chain). Prema tajvanskim podacima, tim je područjem do petka preplovilo preko 110 kineskih vojnih brodova i plovila obalne straže, što je najveći dosad zabilježen broj, objavio je objavio je u subotu na X-u glavni tajnik tajvanskog vijeća za nacionalnu sigurnost Joseph Wu. Godine 2023. tajvanske službe uočile su dva ruska ratna broda uz istočnu obalu otoka.
VIDEO/FOTO Nevjerojatni prizori, talijanski div se probudio: Pogledajte koliko je ovo moćno
FILE PHOTO: Taiwan's defence ministry press conference about China’s military drills around Taiwan in Taipei
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Ključne riječi
vojne vježbe Kina Tajvan

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