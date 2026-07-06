Veliki ruski napad na Kijev: Grad su zasuli raketama i dronovima, poginulo više osoba

Ruske rakete i dronovi poharali su ukrajinski glavni grad rano u ponedjeljak, usmrtivši najmanje sedam osoba i oštetivši stambene i druge zgrade, objavio je na Telegramu čelnik kijevske gradske vojne uprave Timur Tkačenko. Spasilački timovi izvlačili su stanare iz zgrada oštećenih u noćnom napadu, rekao je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko.

Među poginulima su i dvije osobe čija su tijela spasilačke službe izvukle iz teško oštećene stambene zgrade u povijesnoj četvrti Podilski, izvijestio je Tkačenko. Ukupno su diljem grada ozlijeđene 24 osobe. Samo u povijesnoj četvrti Podilskij pogođene su četiri stambene zgrade, rekao je čelnik vojne uprave. Spasilački timovi evakuiraju stanare iz urušenih stanova s obiju strana te zgrade, priopćio je Kličko.

"Iz zgrade u četvrti Podilskij, gdje je došlo do djelomičnog urušavanja, spasilački timovi evakuirali su 15 osoba", napisao je gradonačelnik, dodavši da su s viših katova zgrade spašene tri žene i šestero djece. Dvije osobe poginule su u četvrti Darnickij na istoku grada, gdje su dijelovi drona pogodili stambenu zgradu od 25 katova, rekao je Kličko. Spasilački timovi provode akciju spašavanja stanara koji su zatočeni na višim katovima zgrade.

Požar je zahvatio i neboder od 30 katova u toj četvrti, koja je bilježila velik broj poginulih u četvrtak, kad su ruske snage grad napale stotinama dronova i desecima raketa, ubivši najmanje 30 osoba. Niz eksplozija začulo se u glavnom gradu i okolici, rekli su Reutersovi svjedoci, dodavši i da je protuzračna obrana provodila akcije protiv ruskih dronova.

Fotografije objavljene na neslužbenim kanalima na Telegramu prikazuju nekoliko pogođenih stambenih nebodera i komercijalnih zgrada u plamenu. Na drugim fotografijama prikazana je ozbiljna šteta na interijerima zgrada. Kijevom se širi dim, a građani su u velikom broju potražili zaštitu u skloništima u metrou i podzemnim garažama. U susjednoj Poljskoj nakratko su poletjeli borbeni zrakoplovi kao preventivna mjera. Predsjednik Volodimir Zelenskij ranije je Kijevljane upozorio na skori ruski napad.