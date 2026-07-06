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RAZORNA EKSPLOZIJA PLINA

U Beču 93-godišnjak digao kuću u zrak jer neće u starački dom. Devetero ozlijeđenih

Ilustracija/Google Maps
VL
Autor
Snježana Herek
06.07.2026.
u 06:57

Osumnjičenik je u bolnici pod policijskom prismotrom, navodi ORF. Uz opasku, da je uhićen zbog sumnje da je namjerno doveo u opću opasnost ljude, stvari, dobra itd. I da će biti saslušan čim to dozvoli njegovo zdravstveno stanje.

Kratko nakon ponoći sa subote na nedjelju snaẓ̌na eksplozija plina probudila je iz sna brojne Bečane u 21. bečkom stambenom okrugu Floridsdorf. Jedna obiteljska kuća u ulici Karl-Benz-Weg potpuno je srušena, a brojne okolne kuće su jako oštećene. Ali ne samo kuće nego i parkirani automobili, te brojna stakla i staklene površine, rasule su se u komadiće.

U eksploziji plina ozlijeđeno je devet osoba, javila je austrijska televizija ORF. Šest lakše, a dvije su morale biti prevezene u bolnicu. Jedna od njih je 25- godišnja trudnica. Među ozlijeđenima je i 93- godišnji stanar kuće, koja je potpuno srušena u eksploziji plina. Njega su specijalci sa psima tragačima i posebnim kamerama pronašli ispod ruševina, u podrumu kuće. Zadobio je opekline drugog stupnja i prebačen je u bolnicu na Intenzivnu njegu.

Glasnogovornik Beč̣ke policije Philipp Haßlinger u nedjelju je izvijestio javnost da je Državno tužiteljstvo izdalo nalog za uhićenje 93-godišnjaka zbog sumnje da je namjerno manipulirao plinovod kako bi izazvao eksploziju. "U tijeku istrage došli se je do saznanja da su navodno u obiteljskoj kući manipulirane plinske cijevi", rekao je Haßlinger.

Osumnjičenik je u bolnici pod policijskom prismotrom, navodi ORF. Uz opasku, da je uhićen zbog sumnje da je namjerno doveo u opću opasnost ljude, stvari, dobra itd. I da će biti saslušan čim to dozvoli njegovo zdravstveno stanje. Mediji navode da je 93- godišnjak, koji je živio sam, bio u svađi sa svojim posinkom, koji je navodno od njega trażio da napusti kuću i ode u starački dom, što on nije htio, jer je imao doživotno stanarsko pravo 

" Ova obiteljska svađa traje već dvije godine", pišu mediji i ističu kako je sljedeće sudsko ročište trebalo biti održano 8. srpnja. Međutim, navedenog ročišta sada neće biti, jer ni kuće više nema. Dignuta je u 0,34 sati sa subote na nedjelju, u razornoj plinskoj eksploziji, u zrak. Točan uzrok još nije službeno objavljen. Istraga je u tijeku.

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Ključne riječi
plin eksplozija Beč

Komentara 1

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PO
potepuh
07:16 06.07.2026.

Imati će bolju skrb u zatvoru nego u staračkom domu.

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