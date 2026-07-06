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SJEVERNI ŠTIT NATO-A

Britanski ministar obrane posjetio Island usred 'sve većih ruskih prijetnji'

NATO Defense Ministers' Meeting
Malin Wunderlich/DPA
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
06.07.2026.
u 08:21

Britanske snage za specijalne operacije preuzele su vodstvo Zapovjedništva specijalnih operacija unutar NATO-ovih Savezničkih snaga za reakciju (ARF) 1. srpnja.

Britanski ministar obrane Dan Jarvis posjetio je Island usred "sve većih ruskih prijetnji" dok NATO prvi put provodi operacije protuzračne obrane s europskog nosača zrakoplova. Jarvis je posjetio britanske snage na brodu Kraljevske mornarice HMS Prince of Wales, koji je raspoređen uz Island pod zapovjedništvom NATO-a, s mlažnjacima F-35 koji prvi put provode operacije protuzračne obrane s palube.

Ministarstvo obrane priopćilo je da posjet dolazi u trenutku kada elitne britanske trupe prvi put preuzimaju zapovjedništvo nad snagama za specijalne operacije visoke spremnosti kako bi "pomogle u zaštiti saveznika NATO-a od sve većih ruskih prijetnji". "Trebali bismo biti svjesni činjenice da prijetnja od Rusije postoji u svakoj domeni - pod vodom, na vodi, na kopnu, na nebu, u svemiru i u kibernetičkom prostoru", rekao je Jarvis.

Govoreći o obrambenim izdacima zemalja NATO-a, ustvrdio je da su "Sjedinjene Države dijelom u pravu" i da "Europa mora poduzeti korake". "Moramo poštovati obveze prema našim saveznicima. Zato ćemo do 2035. trošiti 3,5 posto BDP-a na obranu", rekao je Jarvis. "Island pruža vitalnu podršku savezničkim snagama koje djeluju s njegovog teritorija, a ova bliska suradnja jača sigurnost u sjevernom Atlantiku", navelo je britansko ministarstvo obrane.

Britanske snage za specijalne operacije preuzele su vodstvo Zapovjedništva specijalnih operacija unutar NATO-ovih Savezničkih snaga za reakciju (ARF) 1. srpnja. Ministra obrane dočekala je islandska ministrica vanjskih poslova Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir. "NATO nastavlja jačati svoje odvraćanje i obranu, pokazujući jedinstvo i odlučnost u izazovnom okruženju sjevernog Atlantika i Arktika", zaključila je Gunnarsdottir.
Ključne riječi
Island Rusija Velika Britanija NATO

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