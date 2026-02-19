Pogledajte kakva promjena juri prema Hrvatskoj: Upaljeni alarmi zbog poplava, stiže i snijeg

Hrvatsku čeka promjenjivo vrijeme s južinom, kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali i snijegom. Oborina će danas biti na jugu uglavnom poslijepodne, na istoku tek navečer. Obilnih oborina će biti ponajviše na Jadranu i predjelima uz njega. U noći na petak kiša će ponajprije u gorju prelaziti u snijeg. Puhat će umjeren južni i jugoistočni vjetar, ponegdje i jak, a u Gorskoj Hrvatskoj na udare olujan jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 10 i 15 °C.

DHMZ izdao je brojna upozorenja zbog obilnih oborina i mogućnosti bujičnih i urbanih poplava. "Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika", poručili su.

Foto: DHMZ

U petak nam stiže susnježica i snijeg, u višem gorju moglo bi doći do stvaranje snježnog pokrivača, a poneka pahulja nošena olujnom burom moguća je i podno Velebita. Na Jadranu promjenjivo s mjestimičnom kišom, u Dalmaciji moguće i pljuskovima praćenim grmljavinom, a na sjevernom dijelu poslijepodne postupno razvedravanje. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima, a na moru jaka i olujna bura, na krajnjem jugu još i jugo. Osjetno hladnije, temperatura u unutrašnjosti većinom između 1 i 6, navečer i niža. Na Jadranu ujutro od 6 do 10, danju između 10 i 14 °C.

Foto: DHMZ

Prema trodnevnoj prognozi vremena u petak će biti hladnije, na kopnu pretežno oblačno, a kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg koji će prestajati u drugom dijelu dana. Na moru postupno razvedravanje sa sjevera, ponegdje pljuskovi, u Dalmaciji praćeni grmljavinom. Za vikend većinom stabilno, uglavnom sunčano i suho, na kopnu uz još hladnija jutra. U petak će također biti vjetrovito uz jak sjeverni vjetar s olujnim udarima, a na Jadranu jaka i olujna bura, prijepodne na krajnjem jugu i jugo.

Pred nama je još jedna ozbiljnija kiša koja stiže u četvrtak, javlja Istramet. Svakako valja obratiti pažnju na olujno jugo, prolazno intenzivne oborine, a zatim i snijeg u gorju, poručuju.