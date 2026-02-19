Da je Dabro pjevao 'U Beogradu grobnica od zlata', bi li Hrebak prijetio rušenjem Vlade?

Ne, pjesmu o vođi svih Hrvata u madridskoj grobnici od zlata nije pjevao Josip Dabro, donedavni potpredsjednik vlade RH, a sad "samo" saborski zastupnik, već José Dabró, satiričar u usponu, Servantes iz slavonskog malog mista, koji u slobodno vrieme prevodi Liepu plavku na španjolski. Vjerovali ili ne! A taj blagopočivajući vođa nije Ante Pavelić, pravnik iz Bradine podno Ivan-planine, nego "neki Habsburg. Jer, poznato je, hrvatski nacionalisti još od stoljeća šesnaestog pjevaju ode sinovima Filipa Lijepog i Ivane Lude - Ferdinandu I te njegovom starijem bratu Karlu V, vladaru Svetog Rimskog Carstva "u kojem Sunce ne zalazi", nominalno vrhovnom poglavniku svih hrvatskih zemalja, odnosno barem reliquiae reliquiarum nekad slavnog hrvatskog kraljevstva. Eto, José nije slagao, taj "vođa svih Hrvata", s prepoznatljivom habsburškom čeljusti za mljevenje oraha, doista jest sahranjen u madridskom Escorijalu, u raskošnoj osmerokutnoj baroknoj kripti od mramora i pozlaćene bronce. Nevažno što većina Hrvata nikad čula za njega, pasionirani povjesničar-kineziolog-satiričar José Dabró, jel'te, sve to drži pod noktom malog prsta.