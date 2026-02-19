Zelenski: 'Ne trebaju mi povijesna sra*a da okončam rat'

"Ne trebaju mi povijesna sra*a da okončam ovaj rat i prijeđem na diplomaciju. To je samo taktika odugovlačenja", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X. Dodao je kako je pročitao najmanje jednak broj povijesnih knjiga kao Vladimir Putin i da o Rusiji zna više nego što to ruski predsjednik zna o Ukrajini. "Bio sam u Rusiji, u mnogim gradovima. Poznavao sam mnogo ljudi ondje. On nikada nije bio u Ukrajini toliko puta. Bio je samo u velikim gradovima. Ja sam bio i u malim gradovima. Od sjevera do juga. Svugdje. Znam njihov mentalitet. Zato ne želim gubiti vrijeme na sve te stvari", naveo je Zelenski.

Napisao je kako su si Rusi sami odabrali politički sustav u kojem danas žive. "Rusi su odlučili promijeniti sebe. Rusi su odlučili da im treba novi car. To je na njima", napisao je. Međutim naglasio je kako je za Ukrajinu važno pitanje sigurnosti. "Vodi se veliki rat protiv nas. Ovo su naši životi. Jedino o čemu želim razgovarati s njim jest da to moramo riješiti na najuspješniji način. Mislim na to da rat završimo brzo. Zato želim razgovarati samo o takvim stvarima", zaključio je.

I don't need historical shit to end this war and move to diplomacy. Because it's just a delay tactic. I read no less history books than Putin. And I learned a lot. I know more about his country than he knows about Ukraine. Simply because I have been to Russia – to many cities.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2026

Ova poruka ukrajinskog predsjednika dolazi u trenutku kada se u Ženevi vodi novi krug pregovora o mogućem okončanju rata. Rusku delegaciju predvodi Vladimir Medinski, pomoćnik Vladimira Putina i bivši ministar kulture, koji je bio glavni ruski pregovarač i tijekom pregovora u Istanbulu 2022. godine. Medinski je poznat po isticanju povijesnih argumenata u ruskom narativu o Ukrajini. Često spominje "povijesno jedinstvo" Rusa i Ukrajinaca, što zapadni analitičari i ukrajinska strana ocjenjuju kao pokušaj opravdavanja agresije. Upravo takav pristup je Zelenski sada odbacio kao gubljenje vremena.

Aktualni razgovori zasad nemaju napretka, a obje strane javno poručuju da su razlike u stavovima i dalje velike. Istodobno, borbe na terenu se nastavljaju, dok Ukrajina i dalje traži sigurnosna jamstva i dodatnu vojnu pomoć zapadnih saveznika kao preduvjet za trajno rješenje.