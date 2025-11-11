Rusija protiv Europe igra prljavo: Agenti su im ozbiljni kriminalci, a u svrhu sabotaže krše više zakona

Za potrebe svojega hibridnog rata protiv Europe, Rusija je stvorila mrežu agenata u kojoj su državne institucije usko povezane s kriminalnim podzemljem. Prema zajedničkoj studiji nevladine organizacije GLOBSEC i Međunarodnog centra za borbu protiv terorizma (ICCT), regrutiraju se i osobe s kriminalnom prošlošću koje govore ruski jezik, kako bi izvodile sabotaže diljem Europe. Rezultati su predstavljeni u Bruxellesu na sjednici Posebnog odbora Europskog parlamenta za zaštitu demokracije (EUDS). Studija povezuje ovu taktiku s ratom protiv Ukrajine, ističući da „hibridne operacije nisu sporedni, već ključni stup ruske strategije“. Istraživači uspoređuju ovu taktiku s metodama Islamske države (IS), koja je ranije regrutirala kriminalce u Europi. „Ovoga puta se ne radi o terorističkoj organizaciji, nego o državnom akteru koji vodi regrutaciju i operacije", navodi se u studiji. Od siječnja 2022. do srpnja 2025. u Europi je zabilježeno 110 pokušaja sabotaže i napada povezanih s Rusijom, najviše u Poljskoj i Francuskoj. Od toga ih je 89 bilo uspješno, a 21 napad je spriječen. Autori studije vjeruju da je broj spriječenih napada vjerojatno veći, jer obavještajne službe ne objavljuju sve podatke. Identificirana je 131 osoba povezana s incidentima, od kojih je najmanje 35 ranije bilo osuđivano i regrutirano u zatvorima ili preko kriminalnih organizacija. Kremlj najčešće regrutira muškarce oko 30 godina, iz post-sovjetskih zemalja, koji govore ruski i nalaze se u teškim životnim okolnostima. Regrutacija se često odvija putem interneta, preko Telegrama, ali i uz pomoć rodbine i prijatelja. Glavni motiv za sudjelovanje u sabotažama je novac - od nekoliko eura za dijeljenje proruskih letaka, do velikih svota za napade na kritičnu infrastrukturu.

Za financiranje tih aktivnosti Moskva koristi i nezakonite metode kako bi zaobišla sankcije Zapada. 'Ti kanali omogućuju Kremlju da izbjegne ograničenja i dublje uključi kriminalne mreže u strategiju hibridnog ratovanja', navodi se u studiji. 'Nezakoniti tokovi novca, kriminal i hibridne operacije nisu odvojeni, već elementi jedinstvenog plana djelovanja.“ Također: „Ruska vojna kampanja — bombaški napadi, podmetanja požara, pokušaji atentata — trebaju se promatrati kao kazna za potporu Europske unije Ukrajini, ali i kao priprema za mogući veći sukob.' Dominika Hajdu iz GLOBSEC-a objašnjava da korištenje kriminalaca od strane ruskih vlasti nije novost. Građani koji su živjeli „istočno od Željezne zavjese“ sjećaju se kako su nestašice u SSSR-u stvorile ovisnost o sivoj ekonomiji. Nakon raspada Sovjetskog Saveza, za razliku od drugih postkomunističkih zemalja, borba protiv korupcije u Rusiji nije bila prioritet. Umjesto toga, korupcija je postala norma i metoda rada državnih institucija. Prema Hajdu, 1994. godine u Rusiji je bilo aktivno više od 500 kriminalnih skupina koje su kontrolirale oko 40.000 poduzeća. Početkom 2000-ih bivši pripadnici KGB-a učvrstili su kontrolu nad državom, a njihove veze s podzemljem postale su dio državnog sustava Poljski političar Bartlomiej Sienkiewicz, zastupnik u Europskom parlamentu iz redova Europske pučke stranke (EPP), smatra da Kremlj već dugo koristi kriminalne metode i podzemlje za regrutaciju agenata u Europi.

'Problem je kako reagirati', kaže on za DW, navodeći primjer dronova koji su paralizirali zračne luke. 'Nitko ih nije oborio. Želimo djelovati protiv regrutiranih osoba, ali aktivnosti na Telegramu još nisu zaustavljene, iako bi Europska unija trebala kontrolirati takve platforme', upozorava Sienkiewicz. Autori studije predlažu niz mjera za odgovor Europske unije, uključujući bolji nadzor internetskih platformi, osobito Telegrama. Također predlažu proširenje definicije „hibridnih prijetnji“, jer mnoge nacionalne strategije ne uzimaju dovoljno u obzir ulogu „neformalnih aktera poput kriminalnih skupina, ideoloških posrednika ili pojedinaca koji djeluju iz osobnih interesa“. Upravo ta pravna praznina omogućuje Rusiji da negira odgovornost za napade i sabotaže. Dominika Hajdu naglašava važnost suradnje javnog i privatnog sektora: 'Moraju biti partneri, jer privatne tvrtke u Europi imaju sofisticiranije mehanizme za otkrivanje ruskih kriminalnih aktivnosti.' Zbog toga se zalaže za stvaranje koordinacijske platforme kako bi se spriječili ruski hibridni napadi na europske zemlje.