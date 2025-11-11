Ukrajinci su se smijali ruskim 'ježevima', ubrzo im je prisjelo: 'Rade pakleni posao'

U neprekidnim naporima da zaštite oklopna vozila od sićušnih dronova koji napadaju duž fronta od 1.100 kilometara, ruske snage su uvele niz bizarnih inovacija. Posljednja u nizu inovacija je ona koja tenkove pretvara u 'ježeve'. Iako su se Ukrajinci na početku rugali njihovim inovacijama, ovu su odlučili kopirati zato što je učinkovita. O čemu se radi? Rusi su na tenkove odluči postaviti na stotine 'dlaka', odnosno metalne niti, koje imaju cilj zadržati dron s eksplozivom što dalje od tenka kako ga ne bi oštetio.

- Sada i ruske i ukrajinske snage modificiraju svoje tenkove u takozvane ježeve - primijetio je pro-ukrajinski Tim za obavještavanje o sukobima (Conflict Intelligence Team). Jedna je ukrajinski mehaničar u snimci koja objavljena nedavno apelirao na donacije jer se ovom metodom 'ostvaruje napredak'. Kako piše Euromaidan press, mehaničari razmotavaju kabel u pojedinačne metalne niti i zavaruju snop od oko 100 niti na kavez tenka protiv dronova. Tako se na jednom 'ježu' nalazi 900 snopova za ukupno 90.000 'metalnih dlaka' kako ih nazivaju. Svaka ta 'dlaka' može detonirati dron prije nego što udari u trup tenka.

Naravno, postoje mane improviziranog oklopa protiv dronova. Sva ta dodatna težina može brzo uništiti mjenjač vozila. A tenkovi skloniji su i tome da zaglave na mekanijem terenu prilikom pokušaja prelaska rijeka i potoka. No, gubitak pokretljivosti mala je cijena za dodatnu zaštitu. Euromaidan ipak navodi i kako su ukrajinske snage na kraju uspjele onesposobiti čak i najteže oklopljene ruske tenkove. Ali za to moraju upotrijebiti sve više svojih dragocjenih FPV dronova. Jedan teško oklopljeni ruski tenk-kornjača, koji je imao dodatni metalni oklop ili nadstrešnicu, odbio je oko 25 ukrajinskih mina i dronova prije nego što ga je dron konačno onesposobio tijekom napada prema gradu Siversk u istočnoj Ukrajini krajem prošlog mjeseca.

Prvi 'ježevi' pojavili su se na bojištu na jesen. Iako su se prvo nasmijali, smijeh branitelja brzo se pretvorio u nevoljko poštovanje. - Svi se smiju njihovom dizajnu, ali zapravo rade pakleni posao - napisao je jedan ukrajinski bloger o ruskim kornjačama. Takva vozila mogu 'pojesti puno FPV-ova', istaknuo je bloger. Što više FPV-ova određeno vozilo može apsorbirati prije nego što podlegne, to je vjerojatnije da će preživjeti napad preko ničije zemlje pod nadzorom dronova, potencijalno dovodeći prateća vozila natovarena pješaštvom do relativne sigurnosti neke nove podzemne pozicije. Na taj način Rusi dobivaju teren: osiguravajući novu uporišnu točku s nekoliko pješaka, a zatim je postupno šireći pojačanjima. Ne mora svako vozilo i vojnik preživjeti baraž dronova; dovoljno je nekoliko da započnu sporo nakupljanje koje će na kraju nadjačati brojčano slabije ukrajinske branitelje. Taj je dizajn sada preuzela i ukrajinska vojska.