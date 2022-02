Rusija ratnim igrama daje novi smisao NATO-u i pomaže mu da se revitalizira

Je li ijedan rat krenuo u srijedu? Sigurno ima takvih, no, vojni stručnjaci vele da oni iznenadni, neočekivani napadi obično kreću – vikendom, kad je naizglednije protivnika zateći nespremnog, na krivoj nozi, na roštilju, uz pivo ili rakiju. Ili nakon seksa. Ako pitate liječnike, oni će vam reći da se srčani napad najčešće događa – ponedjeljkom. No, kao što to jednom reče najbolji Staljinov učenik: Nije to neki zakon pa da ga se držiš kao pijan plota. Ili nešto slično tome. Hitler je, recimo, Poljsku napao u petak, 1. rujna 1939, samo jedan tjedan nakon što je sa Staljinom u tajnom sporazumu bratski utanačio invaziju na tu zemlju i njezinu podjelu.