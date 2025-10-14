Smrtonosna kampanja koju Rusi provode u Ukrajini ima jasan cilj: Evo zašto to rade

MRAČNA POVIJEST ATENTATA U SAD-u

Govor ispisan na 50 stranica spasio je Rooseveltu život, no te sreće nisu bila četiri američka predsjednika

Da je predizborni govor Theodorea Roosevelta bio kraći, tko zna bi li tog 14. listopada 1912. godine preživio pokušaj atentata. Naime, uz debeli kaput koji je odjenuo tog jesenjeg dana i metalnu futrolu za naočale, u džepu sakoa, upravo je taj debeli, presavijeni svežanj papira zadao ‘konačan udarac’ metku te ga je usporio, spasivši tako Rooseveltov život. No, te sreće nisu bila četiri američka predsjednika koje su atentatori likvidirali, a političko nasilje ne obilježava samo prošlost, nego i sadašnjost SAD-a. Na meti nisu samo predsjednici, nego i drugi političari, zastupnici, aktivisti, gradonačelnici, suci, pa čak i direktori velikih kompanija. Upravo će 2025. godina ostati duboko urezana u kolektivno sjećanje nacije kao jedna od najkrvavijih i najturbulentnijih godina u novijoj američkoj političkoj povijesti, obilježena zastrašujućim nizom ciljanih napada koji su potvrdili alarmantnu eskalaciju političkog nasilja.