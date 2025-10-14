Rusija pojačava svoje napade dronovima na ukrajinsku željezničku mrežu, kažu dužnosnici, ciljajući vlakove, stanice i drugu infrastrukturu u novoj smrtonosnoj kampanji. Ruske snage izvele su gotovo 300 napada na infrastrukturu Ukrajinskih željeznica (Ukrzaliznytsia) od početka kolovoza, rekao je zamjenik ukrajinskog premijera zadužen za obnovu Oleksii Kuleba.
Rusija je s dolaskom jeseni pojačala napade na ukrajinsku željezničku infrastrukturu, što je rezultiralo sve većim kašnjenjima i otkazivanjima vlakova. „Željeznica svakog dana uspijeva obnoviti infrastrukturu u prosjeku četiri sata nakon napada – i nastavlja s radom istog dana“, objavio je Kuleba na Telegramu. Od početka invazije velikih razmjera, 221 željeznički radnik je ozlijeđen, a 37 drugih je poginulo na dužnosti, rekli su dužnosnici.
Smrtonosna kampanja koju Rusi provode u Ukrajini ima jasan cilj: Evo zašto to rade
Jedan predstavnik ukrajinske državne željezničke tvrtke rekao je da se porast napada podudara s ruskim "dramatičnim povećanjem" proizvodnje dronova dugog dometa
Komentara 11
Pa naravno da gađaju željeznicu. I Ukrajinci gađaju Rusima. Temeljni vojni potez: prekid logističkih pravaca...
Zamislite DRUGE svjetske vojne sile ..... kako bi komsije rekle " alal ti vere " !
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Meni je neshvatljivo kako svijet promatra neprekidno uništavanje infrastrukture, stambenih naselja, bolnica, škola, vrtića i sve ono što čini ukupnost gospodarstva jedne zemlje i to od strane Rusije, koja žestoko prijeti ako Ukrajini netko bude pomagao na bilo koji način a poglavito dalekometnim oružjem kako Ukrajina ne bi na isti način uništavala infrastrukturu Ukrajine. Ovo se može nazvati promatranje očajnika u nemoći prekriženih ruku. Naravano, Ukrajina od svojih saveznika prima svekoliku pomoć uključujući i tapšanje po ramenu, ali nema one pomoći kojom bi zaustavila ruska razaranja u Ukrajini, odnosno, ne dostavlja se na vrijeme dalekometno oružje kojim bi se makar moglo Rusima činiti isto i tako umanjilo nerazumno razaranje civilnih objekata i infrastrukture. Za svaki dan kašnjenja kazne rusima, svakog dana će trebati sve više softiciranijeg naoružanja kako bi se Ukrajina mogla "održavati na životu". Dok Rus ne dobije po "kapi", on neće stati u svojoj drskosti i bezobrazluku.