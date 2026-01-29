FOTO Ukrajinci nad cestama razapinju mreže. Slika jasno pokazuje zašto

Ruski dron Lancet završio je u zaštitnoj mreži blizu grada Slovjansk u Doneckoj oblasti. U objavi na društvenoj mreži X bivši savjetnik ministra unutarnjih poslova Anton Herashchenko podijelio je fotografije drona. Kako je naveo, dron je bio usmjeren na vozila koja su se kretala daleko od bojišnice, a zaštitna mreža ga je zaustavila i spriječila je udar. "To je jedinstven i učinkovit način obrane", naglasio je. Dodao je i kako bi sve ceste blizu bojišnice trebale biti pokrivene zaštitnim mrežama, jer se tako spašavaju životi.

All roads near the front line should be covered with… pic.twitter.com/wXcv63AkiH — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 29, 2026