Poslušaj
SPAŠAVA ŽIVOTE

FOTO Ukrajinci nad cestama razapinju mreže. Slika jasno pokazuje zašto

Ukrajinska vojska
VL
Autor
Laura Puklin
29.01.2026.
u 13:12

Dron je bio usmjeren na vozila koja su se kretala daleko od bojišnice

Ruski dron Lancet završio je u zaštitnoj mreži blizu grada Slovjansk u Doneckoj oblasti. U objavi na društvenoj mreži X bivši savjetnik ministra unutarnjih poslova Anton Herashchenko podijelio je fotografije drona. Kako je naveo, dron je bio usmjeren na vozila koja su se kretala daleko od bojišnice, a zaštitna mreža ga je zaustavila i spriječila je udar. "To je jedinstven i učinkovit način obrane", naglasio je. Dodao je i kako bi sve ceste blizu bojišnice trebale biti pokrivene zaštitnim mrežama, jer se tako spašavaju životi

Ključne riječi
Ukrajina Rusija dronovi rat u Ukrajini

