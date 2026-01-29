Naši Portali
VELIKA CIFRA

Rekordna zapljena u susjedstvu: Marihuana vrijedna milijune maknuta s tržišta

Ilustracija droga marihuana
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Velimir Ilić/Hina
29.01.2026.
u 21:00

Kao usporedba o koliko velikoj zapljeni je riječ, Dačić je naveo da je tijekom cijele 2001. godine zaplijenjeno nešto više od jedne tone narkotika, a prošle godine, koja je po statistici bila dobra, ukupno šest tona

Srbijanska kriminalistička policija zaplijenila je u četvrtak u okolici Kruševca oko pet tona marihuane, što je rekordna zapljena te droge u Srbiji, a njezina vrijednost na ilegalnom tržištu procjenjuje se na sedam do 10 milijuna eura, priopćio je srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić.

Dačić je kao "značajniji rezultat" ove akcije istaknuo što je tih pet tona droge "sklonjeno s ulice", ocijenivši da je "osim europskog tržišta", zaplijenjena marihuana "dijelom, najvjerojatnije, bila namijenjena i za domaće tržište". U akciji su zaplijenjene i četiri automatske puške i jedan ručni bacač - "zolja", a uhićeni su N. S. (39) i R. S. (67), dok se za još jednom osobom traga zbog istog kaznenog djela - neovlaštene proizvodnje i prodaje droga, te nedozvoljenog posjedovanja i držanje oružja i eksplozivnih materija.

Kao usporedba o koliko velikoj zapljeni je riječ, Dačić je naveo da je tijekom cijele 2001. godine zaplijenjeno nešto više od jedne tone narkotika, a prošle godine, koja je po statistici bila dobra, ukupno šest tona. "Policija će nastaviti istragu odakle je droga došla, najvjerojatnije od južnih susjeda, ali to je stvar za dalje izvide i i međunarodnu policijsku suradnju", rekao je Dačić. Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje i uz kaznene prijave bit će izvedeni pred tužitelja.

Ključne riječi
policija Srbija marihuana

