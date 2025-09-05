Rusija je počela koristiti novu modifikaciju kamikaze drona Geran-2 (Shahed-136), označenog kao serija "Ъ", koji je opremljen kamerom na letjelici, piše specijalizirani ukrajinski portal Militarnyi. O najnovijem razvoju ruskih najpopularnijih dronova izvijestili su stručnjak za radiotehnologiju Serhii Flesch i Telegram kanal Colonel GSh. Prema njihovim informacijama, ovo je u biti nadograđena verzija ranijeg drona serije "Ы", koja sada ima kameru i modem za prijenos videa u stvarnom vremenu.



Prema dostupnim informacijama, kamera u ovoj verziji nije integrirana u nosni konus, kao što se vidi kod modela drugih serija, već je montirana ispod prednjeg dijela trupa na žiroskopski stabiliziranom kardanskom zglobu. Ovo tehničko rješenje omogućuje prijenos videa u stvarnom vremenu i otvara mogućnost daljinskog upravljanja dronom putem radio veze.