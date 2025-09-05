Naši Portali
NAJUČINKOVITIJE ORUŽJE

Rusija je počela koristiti novu modifikaciju kamikaze drona Geran

ukrajina
Reuters/PIXSELL
Autor
Danijel Prerad
05.09.2025.
u 15:16

Prema dostupnim informacijama, kamera u ovoj verziji nije integrirana u nosni konus, kao što se vidi kod modela drugih serija, već je montirana ispod prednjeg dijela trupa na žiroskopski stabiliziranom kardanskom zglobu.

Rusija je počela koristiti novu modifikaciju kamikaze drona Geran-2 (Shahed-136), označenog kao serija "Ъ", koji je opremljen kamerom na letjelici, piše specijalizirani ukrajinski portal Militarnyi. O najnovijem razvoju ruskih najpopularnijih dronova izvijestili su stručnjak za radiotehnologiju Serhii Flesch i Telegram kanal Colonel GSh. Prema njihovim informacijama, ovo je u biti nadograđena verzija ranijeg drona serije "Ы", koja sada ima kameru i modem za prijenos videa u stvarnom vremenu.

Prema dostupnim informacijama, kamera u ovoj verziji nije integrirana u nosni konus, kao što se vidi kod modela drugih serija, već je montirana ispod prednjeg dijela trupa na žiroskopski stabiliziranom kardanskom zglobu. Ovo tehničko rješenje omogućuje prijenos videa u stvarnom vremenu i otvara mogućnost daljinskog upravljanja dronom putem radio veze.

GN
GNKDZ1986
16:07 05.09.2025.

Gladan narod ruSSije je s oduševljenjem primio na znanje ovu modifikaciju...🤣😂

SE
Serengeti
15:51 05.09.2025.

E kad se sjetim onih izvještaja ruskih "neovisnih" medija koji su tijekom ljeta 2023 godine tvrdili da u Rusiji u specijalnoj ekonomskoj zoni u tvornici Alabuga na proizvodnji Gerana rade maloljetnici u lošim uvjetima. Vidim da novinrai još uvijek te drone nazivaju Shahedima iako već odavno nemaju ništa zajedničko sa njima, ali valjda se mora ponavljati zapadna propaganda o "zemljama osovine zla" 🤣😂

