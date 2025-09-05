Rusija je počela koristiti novu modifikaciju kamikaze drona Geran-2 (Shahed-136), označenog kao serija "Ъ", koji je opremljen kamerom na letjelici, piše specijalizirani ukrajinski portal Militarnyi. O najnovijem razvoju ruskih najpopularnijih dronova izvijestili su stručnjak za radiotehnologiju Serhii Flesch i Telegram kanal Colonel GSh. Prema njihovim informacijama, ovo je u biti nadograđena verzija ranijeg drona serije "Ы", koja sada ima kameru i modem za prijenos videa u stvarnom vremenu.
Prema dostupnim informacijama, kamera u ovoj verziji nije integrirana u nosni konus, kao što se vidi kod modela drugih serija, već je montirana ispod prednjeg dijela trupa na žiroskopski stabiliziranom kardanskom zglobu. Ovo tehničko rješenje omogućuje prijenos videa u stvarnom vremenu i otvara mogućnost daljinskog upravljanja dronom putem radio veze.
E kad se sjetim onih izvještaja ruskih "neovisnih" medija koji su tijekom ljeta 2023 godine tvrdili da u Rusiji u specijalnoj ekonomskoj zoni u tvornici Alabuga na proizvodnji Gerana rade maloljetnici u lošim uvjetima. Vidim da novinrai još uvijek te drone nazivaju Shahedima iako već odavno nemaju ništa zajedničko sa njima, ali valjda se mora ponavljati zapadna propaganda o "zemljama osovine zla" 🤣😂
Gladan narod ruSSije je s oduševljenjem primio na znanje ovu modifikaciju...🤣😂