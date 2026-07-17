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Vedran Balen
Autor
Vedran Balen

Bolja prometna povezanost može potaknuti razvoj i ostanak ljudi

17.07.2026. u 21:46

Prometna infrastruktura ne zaustavlja iseljavanje sama, ali može biti važan dio slagalice koja ljudima olakšava ostanak, rad i život izvan velikih gradova

Kad se govori o novim čvorovima na autocestama, javnost ih najčešće doživljava kao još jedan građevinski projekt ili novu točku na prometnoj karti Hrvatske. No njihov značaj daleko nadilazi asfalt, nadvožnjake i kružne tokove. Dobro prometno povezivanje može biti jedan od preduvjeta razvoja, a razvoj je ono što mnogim manjim sredinama danas najviše nedostaje.

Naravno, bilo bi pretjerano tvrditi da će jedan novi izlaz s autoceste zaustaviti iseljavanje ili preko noći preporoditi cijeli kraj. Ljudi ne donose odluke o tome gdje će živjeti isključivo prema udaljenosti od autoceste. Presudni su posao, plaća, dostupnost zdravstvene skrbi, vrtića, škola, kulturnih sadržaja i brojnih drugih usluga koje čine kvalitetu života. No prometna povezanost vrlo često predstavlja temelj na kojem se sve ostalo može graditi.

Ključne riječi
promet prometna infrastruktura

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