Bolja prometna povezanost može potaknuti razvoj i ostanak ljudi

Kad se govori o novim čvorovima na autocestama, javnost ih najčešće doživljava kao još jedan građevinski projekt ili novu točku na prometnoj karti Hrvatske. No njihov značaj daleko nadilazi asfalt, nadvožnjake i kružne tokove. Dobro prometno povezivanje može biti jedan od preduvjeta razvoja, a razvoj je ono što mnogim manjim sredinama danas najviše nedostaje.
Naravno, bilo bi pretjerano tvrditi da će jedan novi izlaz s autoceste zaustaviti iseljavanje ili preko noći preporoditi cijeli kraj. Ljudi ne donose odluke o tome gdje će živjeti isključivo prema udaljenosti od autoceste. Presudni su posao, plaća, dostupnost zdravstvene skrbi, vrtića, škola, kulturnih sadržaja i brojnih drugih usluga koje čine kvalitetu života. No prometna povezanost vrlo često predstavlja temelj na kojem se sve ostalo može graditi.
Prometna infrastruktura ne zaustavlja iseljavanje sama, ali može biti važan dio slagalice koja ljudima olakšava ostanak, rad i život izvan velikih gradova
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