Na najvećem europskom vojnom vježbalištu Ruse gotovo da imaju na nišanu: Haubice ispaljuju rakete, dronovi nadlijeću teren

Vojnici iz tri NATO članice, tijekom svojih aktivnosti u finskom Rovajärviju i Sodankyläu, stavljaju u drugi plan činjenicu da se nalaze u blizini Rusije, prema riječima promatrača i sudionika vježbi. Potpukovnik Kimmo Ruotsalainen, zapovjednik topničke pukovnije finske brigade Kainuu koja predvodi laponske vježbe, stojeći na bljuzgavici, istaknuo je da su se vojnici okupljeni na Arktiku fokusirali na unapređenje suradnje, umjesto na specifične prijetnje s druge strane granice. Ruotsalainen je potvrdio da su vježbe osmišljene s Rusijom na umu, ali naglasio je da je njihov primarni cilj poboljšanje koordinacije između tri savezničke zemlje, piše Newsweek. "Svi su svjesni važnosti zajedničkih savezničkih treninga, uključujući vježbe obrambenih snaga i rezervista," izjavio je Ruotsalainen za Newsweek. "To se trenutno ne dovodi u pitanje." Međutim, kada je upitan o utjecaju ruske prisutnosti na atmosferu u Rovajärviju, napomenuo je: "To ne igra značajnu ulogu u našem pristupu treningu, bez obzira na prirodu prijetnje."

Kroz kišne kapi, švedski i finski vojnici promatrali su kako nekoliko švedskih haubica Archer kalibra 155 mm ispaljuje bojeve granate preko Rovajärvija, najvećeg europskog vježbališta. Smješten u Laponiji, najsjevernijem dijelu Finske, Rovajärvi se proteže preko Arktičkog kruga i ugostio je švedske i britanske trupe koje su uvježbavale zajedničke borbene operacije na samo 110 kilometara od ruske sjeverozapadne granice. U blizini Archera, britanski vojnici su lansirali projektile iz svojih višecijevnih raketnih sustava M270 (MLRS), pogađajući mete udaljene više od 26 kilometara u manje od minute, dok su bespilotne letjelice nadlijetale područje radi izviđanja. U obližnjem Sodankyläu, nedavno obnovljena flota unaprijeđenih britanskih helikoptera Apache provela je probna gađanja s više od desetak raketa kratkog dometa Hellfire. Finski vojnici stoje pored haubice D-30 iz sovjetskog doba na vježbalištu Rovajärvi, sjeverna Finska, 21. svibnja 2025.

"Ne možeš stalno razmišljati o tome," komentirao je jedan švedski vojnik tijekom vježbi. Finska, s dugom poviješću napetih odnosa s Rusijom, postala je članica NATO-a nešto više od godinu dana nakon što je Rusija pokrenula sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu početkom 2022. Švedska se pridružila godinu dana kasnije. Helsinkijev ulazak u Savez udvostručio je duljinu kopnene granice između Rusije i NATO-a.

Moskva je najavila odgovor i započela intenzivne reforme svojih snaga na sjeverozapadu zemlje, uključujući proširenje vojnih objekata u neposrednoj blizini Finske i Estonije, još jedne NATO članice južno od Helsinkija. Vojno osoblje na sjeveroistočnom krilu NATO-a predviđa povratak ruskih trupa u te baze blizu savezničkog teritorija nakon što Moskva i Kijev postignu sporazum o prekidu vatre, za što se Sjedinjene Države snažno zalažu.

Ruski pritisak na Finsku je dugotrajna realnost koja seže daleko prije trenutnog sukoba u Ukrajini, ističu finski vojnici. "Finci su naviknuti živjeti uz Rusiju, stoga je sve usmjereno na obranu Finske od potencijalnih ruskih prijetnji," izjavio je za Newsweek brigadir Nick English, zapovjednik 1. avijacijske brigade britanske vojske raspoređene u Laponiji. "To daje realnu dimenziju vježbama koju ne bismo imali trenirajući u Ujedinjenom Kraljevstvu," dodao je. "Svi smo svjesni situacije," potvrdio je Alfie Giles, 19-godišnji britanski zračno-desantni vojnik koji radi s borbenim helikopterima Apache u Sodankyläu. "Naš je cilj ovdje uvježbavanje s NATO saveznicima."

FOTO More crvenih petokraka, Tito na svakom koraku i neka poznata lica: Pogledajte kako je to izgledalo u Kumrovcu

Međutim, Rusija koja će izaći iz ukrajinskog sukoba neće biti ista zemlja ili vojna sila kakvu smo poznavali posljednjih desetljeća. Kremljev plan povećanja aktivnih trupa na 1,5 milijuna učinit će Rusiju drugom najvećom vojskom na svijetu - iskusnom borbenom silom s naprednim bespilotnim letjelicama i hipersoničnim oružjem nove generacije koje NATO trenutno ne posjeduje. Estonska obavještajna služba upozorila je prošle godine da bi NATO do sredine 2030-ih mogao biti suočen s "masovnom vojskom sovjetskog tipa koja, iako tehnološki inferiorna saveznicima, predstavlja značajnu prijetnju zbog svoje veličine, vatrene moći i rezervi". Danska obavještajna služba procjenjuje da bi Rusija u sljedećih pet godina mogla biti sposobna voditi "rat velikih razmjera" protiv NATO-a, ukoliko se SAD odluči ne uključiti. Finske vježbe, nazvane Northern Strike 125, dio su niza vojnih aktivnosti duž istočnog ruba NATO teritorija, od Skandinavije, preko baltičkih država uz Rusiju i Bjelorusiju, pa sve do juga. "Od poljskog neba do najsjevernijih dijelova Finske, Ujedinjeno Kraljevstvo stoji rame uz rame s našim saveznicima, predvodeći obranu istočnog krila NATO-a," izjavio je britanski ministar oružanih snaga Luke Pollard. "Očekujemo daljnje aktivnosti ovdje i diljem baltičkih država," dodao je za Newsweek britanski vojni major Joe Wooldridge.

VIDEO Masovni napad na Ukrajinu