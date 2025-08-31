Naši Portali
SUMMIT U TIANJINU

Rusija i Indija u novoj antizapadnoj koaliciji na čelu s Kinom

Autor
Antonio Mandir
31.08.2025.
u 22:31

Summit u Tianjinu ponudit će 'multilateralni poredak, koji je modelirala Kina i različit je od onih kojima dominira Zapad', predviđa Dylan Loh, profesor na Tehnološkom sveučilištu Nanyang u Singapuru

Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je New Delhi predan poboljšanju odnosa s Pekingom na sastanku s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, na marginama regionalnog sigurnosnog foruma u Tianjinu. Modi je u Kini prvi put u sedam godina i nazoči dvodnevnom sastanku Šangajske organizacije za suradnju, zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i drugim čelnicima iz središnje, južne i jugoistočne Azije te Bliskog istoka. "Predani smo napretku naših odnosa na temelju međusobnog poštovanja, povjerenja i razumijevanja", rekao je Modi Xiju tijekom sastanka, što se vidi iz video isječka objavljenog na službenom X računu indijskog čelnika.

A2
a200
23:09 31.08.2025.

Jel to sada znaci da ce IZBJEGLICE iz Balististana bjezati u Rusiju , Indiju i Kinu …????!!

ST
stomiovotreba
23:52 31.08.2025.

Izgleda da ga je Zapad popušio.

KO
korelativ442
23:27 31.08.2025.

Koalicija režima koje teroriziraju svoje narode, gdje se gaze ljudska prava, gdje ni jedan emigrant ne želi živjeti.

