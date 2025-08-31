Rusija i Indija u novoj antizapadnoj koaliciji na čelu s Kinom

Indijski premijer Narendra Modi rekao je da je New Delhi predan poboljšanju odnosa s Pekingom na sastanku s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, na marginama regionalnog sigurnosnog foruma u Tianjinu. Modi je u Kini prvi put u sedam godina i nazoči dvodnevnom sastanku Šangajske organizacije za suradnju, zajedno s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i drugim čelnicima iz središnje, južne i jugoistočne Azije te Bliskog istoka. "Predani smo napretku naših odnosa na temelju međusobnog poštovanja, povjerenja i razumijevanja", rekao je Modi Xiju tijekom sastanka, što se vidi iz video isječka objavljenog na službenom X računu indijskog čelnika.
ZGODNA GLUMICA
Nestala je s TV-a! Vodila je prvi Big Brother, glumila u 'Bitangama i princezama', a evo što danas radi
Premium sadržaj
17
ŽIVOTNI INTERVJU: ROBERT MEĐUREČAN
'Nekako me nakon rata bilo sram tražiti išta. Znam da mnogi misle da sam naivni Dudek, ali meni je to izraz zdrave mentalne higijene'
9
FATALNA PJEVAČICA
Jel to sada znaci da ce IZBJEGLICE iz Balististana bjezati u Rusiju , Indiju i Kinu …????!!