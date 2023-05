VIDEO Rusi u noći napali Kijev: Sirene su se čule satima, lansirali su 18 projektila

Rusija je pokrenula iznimno intenzivan zračni napad na Kijev u ranim jutarnjim satima u utorak, koristeći bespilotne letjelice, krstareće i vjerojatno balističke rakete, rekli su gradski dužnosnici, dok je glavni grad Ukrajine pretrpio osmi zračni napad ovog mjeseca. "Bio je izniman po svojoj gustoći - maksimalan broj projektila za napad u najkraćem vremenskom razdoblju", rekao je Serhij Popko, čelnik gradske vojne uprave Kijeva, u komentarima objavljenim na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

"Prema preliminarnim informacijama, velika većina neprijateljskih projektila u zračnom prostoru Kijeva je otkrivena i uništena!" Za sada nije poznato koliko je objekata oboreno iznad grada i je li ijedan od njih uspio pogoditi metu. U utorak je zabilježen pad krhotina u kijevskim okruzima Obolonski, Ševčenkivski, Solomjanski i Darnitski, prenosi Guardian.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je u ruskim napadima zapaljeno nekoliko automobila i oštećena zgrada u četvrti Solomjanski na zapadu glavnog grada. Ozlijeđene su tri osobe. Kličko je rekao da su južno od Borispila sustavi protuzračne obrane odbili napad drona.

Borispil, grad jugoistočno od Kijeva, dom je glavne putničke zračne luke glavnog grada, koja je sada zatvorena. Šteta u drugim okruzima nije bila značajna i tamo nije bilo informacija o potencijalnim žrtvama, rekla je vojna uprava. Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u gotovo cijeloj Ukrajini u ranim jutarnjim satima u utorak, a čule su se iznad Kijeva i njegove regije više od tri sata.

Vrhovni zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga Valerij Zalužni jutros je na Telegramu objavio da je Rusija prošle noći lansirala 18 "različitih tipova projektila iz zraka, mora i kopna" na Ukrajinu, te da se zemlja uspješno obranila. “Svih 18 projektila uništile su snage i sredstva protuzračne obrane Zračnih snaga Oružanih snaga Ukrajine”, napisao je.

