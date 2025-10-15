Naši Portali
ANALIZA INSTITUTA ZA PROUČAVANJE RATA

Rusi u Ukrajini koriste novu strategiju: Evo na što najviše paze

Autor
Robert Jurišić
15.10.2025.
u 17:35

Dugotrajna vlažnost i loši uvjeti koji odmah slijede nakon kiše vjerojatno su nekoliko sati narušavali sposobnosti ukrajinskih bespilotnih letjelica, smatra analitičar.

Čini se kako ruske snage provode veće mehanizirane napade tijekom kišnih i maglovitih vremenskih uvjeta koji otežavaju operacije ukrajinskih bespilotnih letjelica. Vremenski radar Ventusky zabilježio je umjerene do blago jake kiše tijekom jutra 9. listopada i laganu kišu u jutro 13. listopada na mjestima gdje su rusi provodili mehanizirane napade, stoji u analizi Instituta za proučavanje rata.

Dalje navode kako je druga služba za praćenje vremena naznačila da je područje Dobropillya imalo nekoliko sati oblačnih uvjeta i magle u jutro 6. listopada. - Nekoliko ukrajinskih vojnih izvora tijekom jeseni 2025. raspravljalo je o tome kako su ruske snage iskoristile kišne vremenske uvjete koji ograničavaju operacije ukrajinskih bespilotnih letjelica. Analitičar otvorenih izvora (OSINT) na platformi X (bivši Twitter) izvijestio je da su ruske snage također iskoristile razdoblje ograničene aktivnosti ukrajinskih bespilotnih letjelica uzrokovane vjetrovitim vremenom kako bi izgradile "most" preko rijeke u smjeru Limana, što ukazuje na to da ruske snage pokušavaju iskoristiti loše vremenske uvjete za uspostavu logistike i napredovanje na nekoliko frontnih linija - navodio se u analizi.

Također analitičar primjećuje da su ruske snage premjestile pet tenkova, jedno borbeno vozilo pješaštva (IFV) i samohodnu topničku opremu preko mosta dok ukrajinske bespilotne letjelice nisu mogle operirati. - Dugotrajna vlažnost i loši uvjeti koji odmah slijede nakon kiše vjerojatno su nekoliko sati narušavali sposobnosti ukrajinskih bespilotnih letjelica. Ruske snage možda se također vraćaju na provođenje mehaniziranih napada u područjima gdje rusko pješaštvo ima poteškoća s napredovanjem. Ukrajinski vojni promatrač Kostyantyn Mashovets primijetio je 13. listopada da su ruske jedinice koje djeluju u istaku Dobropillya, posebice elementi 51. CAA, nedavno imale poteškoća s osvajanjem Šahova nakon napredovanja u blizini naselja. Elementi 51. CAA, uključujući 5. motoriziranu streljačku brigadu, proveli su mnoge mehanizirane napade koje su ruske snage iskoristile za napredovanje zapadno od grada Donjecka tijekom ljeta i jeseni 2025. Ove jedinice možda se vraćaju na provođenje mehaniziranih napada suočene s izazovnijim ukrajinskim obrambenim položajima u blizini Šahova, ili potencijalno nakon što ruske snage procijene da su ukrajinske obrane oslabljene nakon tjedana ruskih pješačkih napada - zaključuje se u analizi.

Rusija rat u Ukrajini

IS
ISWsel123
17:53 15.10.2025.

Zašto svi naši mediji (a i strani) koriste kao izvor informacija ISW tzv Institut za proučavanje rata. Smiješno. Taj " institut je osnovama kad je Rusija napala Ukrainu i to sa isključivi ciljem da šalje informacije prema stavovima svojih osnivača a to su Nuland, Kagan, njegova sestra je direktorica i ostale" zvijezde" američkih neokonzervativaca. Oni su zajedno posredno i uzrokovali cijelu ovu situaciju i rat... sad se prave da to proučavaju sramotno za sve.

