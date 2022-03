Rusi objavili video: 'Nastavljamo uništavati ukrajinsku vojsku'

Ruska ministarstvo obrane objavilo je snimku raketiranja ukrajinskih snaga u blizini crnomorske luke Sevastopolj na poluotoku Krimu.

Na snimci je vidljivo kako su Rusi ispalili više projektila na infrastrukturu ukrajinske vojske.

''Uništeno je veliki dio ukrajinske vojne opreme, uključujući i opreme koju su poslale zapadne zemlje'', kazali su iz ministarstva.

''Ruske snage nastavljaju uništavati 54. brigadu Oružanih snaga Ukrajine, a trenutno se bore za osvajanje Novomihajlovke'', napisali su ranije.

Clear video of a cruise missile barrage being launched by a Russian warship in the Black Sea pic.twitter.com/by5y9zGxKv