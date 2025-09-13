Naši Portali
UMRLA OD OPEKLINA

Određen istražni zatvor roditeljima curice koja je umrla u Slavonskom Brodu: 'Postoji opasnost da pobjegnu u Srbiju'

13.09.2025.
u 12:14

Na prijedlog branitelja, sud je dopustio roditeljima da prisustvuju pokopu djeteta, koji će se održati u ponedjeljak na Gradskom groblju u Slavonskom Brodu.

Sudac istrage i glasnogovornik Županijskog suda u Slavonskom Brodu, Vedran Pavelić, odredio je istražni zatvor od 30 dana roditeljima dvogodišnje djevojčice koja je u četvrtak preminula od posljedica teških opeklina u slavonskobrodskoj bolnici. – Županijski sud danas je u odnosu na dvije osobe, hrvatskog državljanina rođenog 2002. godine i državljanku Republike Srbije rođenu 2000. godine, odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Istražni zatvor određen je zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava s najgorim ishodom – smrću djeteta – rekao je Pavelić, prenosi 24sata.

Sudac je naveo tri razloga za određivanje zatvora: opasnost od bijega u Srbiju, mogućnost utjecaja na svjedoke koji su bliski rodbinski povezani s okrivljenicima, te bojazan da bi roditelji mogli ponoviti kazneno djelo s obzirom na to da imaju još malodobne djece. Za navedeno kazneno djelo predviđena je kazna zatvora od tri do 15 godina. Na prijedlog branitelja, sud je dopustio roditeljima da prisustvuju pokopu djeteta, koji će se održati u ponedjeljak na Gradskom groblju u Slavonskom Brodu.

Podsjetimo, Policijska uprava brodsko-posavska objavila je kako je 11. rujna zaprimljena dojava o smrti djeteta rođenog 2023. godine. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da roditelji, 25-godišnjak i 23-godišnjakinja,  nisu na vrijeme potražili liječničku pomoć nakon što je dijete zadobilo teške opekline.

