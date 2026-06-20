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SUKOB BIVŠIH SAVEZNIKA

Trump optužio Meloni da nije popularna u svojoj zemlji. Brzo mu stigao odgovor

U.S. President Donald Trump speaks to Italian Prime Minister Giorgia Meloni on the sidelines of G7 summit
ITALIAN PRIME MINISTRY HANDOUT/R
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
20.06.2026.
u 22:01

"Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se usredotočiš na svoju", dodala je. Ranije u subotu, Trump je također rekao da je Meloni izazvala "veliku logističku poteškoću" time što je zabranila SAD-u da koristi talijanske zračne baze za američke vojne operacije protiv Irana.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni ponovno je uzvratila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na društvenim mrežama, nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da je "iznova i iznova" tražila da se slikaju zajedno. Trump je rekao u subotu da premijerka "loše stoji s popularnošću u Italiji".

Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana "da nabavi ili razvije nuklearno oružje". U objavi na Instagramu, Meloni je rekla da su Trumpovi "neprestani, ničim izazvani napadi besmisleni". "Što se tiče moje popularnosti, biti tvojom prijateljicom svakako tome nije pomoglo, niti ovisi o mome odnosu s tobom", rekla je Meloni.

"Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se usredotočiš na svoju", dodala je. Ranije u subotu, Trump je također rekao da je Meloni izazvala "veliku logističku poteškoću" time što je zabranila SAD-u da koristi talijanske zračne baze za američke vojne operacije protiv Irana.

No talijanska čelnica rekla je da korištenje talijanskih baza "uređeno sporazumima koje smo uvijek poštovali i koji se ne mogu kršiti. Dok sam ja premijerka, Italija ostaje suverena nacija". Meloni je u petak rekla da je zapanjena Trumpovom prvotnom tvrdnjom da je "molila" za fotografiju tijekom sastanka G7 ovaj tjedan u Francuskoj.Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je svoj put u SAD ranije ovaj tjedan.
Ključne riječi
Giorgia Meloni Donald Trump

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