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POŽAR NA OTOKU

Grčka se bori s prvim velikim šumskim požarom ove godine

FILE PHOTO: Wildfire in Drosopigi, near Athens
Alkis Konstantinidis/REUTERS Ilustracija
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
21.06.2026.
u 03:00

Požar je izbio blizu sela Mesohoria i Raptei popodne, a vatrogasna služba pozvale je stanovnike da napuste područje.

Veliki šumski požar izbio je na grčkom otoku Eubeji, prvi u zemlji ove godine, i vlasti su naredile preventivne evakuacije u subotu jer su snažni vjetrovi skrenuli vatru prema stambenim područjima, javlja agencija dpa.

Požar je izbio blizu sela Mesohoria i Raptei popodne, a vatrogasna služba pozvale je stanovnike da napuste područje. Prema medijskim izveščima, oko 120 vatrogasaca, 35 vatrogasnih vozila, sedam helikoptera i osam zrakoplova poslano je da obuzda požar. Lokalni medij Evima izvijestio je da se vatra krenula približavati domovima.

Snažni vjetrovi u regiji potaknuli su širenje požara i prema prognozi će se nastaviti do nedjelje, komplicirajući napore vatrogasaca da ugase požar. Godine 2021. godine tisuće hektara šume uništeno je u jednom od najgorih požara u povijesti zemlje.
Ključne riječi
Grčka požari šume

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