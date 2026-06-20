Trump se oglasio nakon poteza Irana: Neće se naplaćivati prolaz Hormuškim tjesnacom, osim ako...

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se oglasio na društvenoj mreži Truth Social nakon novog zaoštravanja situacije oko Hormuškog tjesnaca, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za prijevoz nafte i plina.

Trump je poručio da tijekom 60-dnevnog razdoblja primirja neće biti nikakvih naknada za prolazak kroz Hormuški tjesnac. Dodao je da ni nakon isteka tog roka neće biti naplate, osim ako ih eventualno ne uvedu Sjedinjene Države u slučaju da konačni sporazum s Iranom ne bude postignut.

„Tijekom 60-dnevnog razdoblja primirja neće biti nikakvih cestarina u Hormuškom tjesnacu, a neće ih biti ni nakon isteka tog razdoblja, osim ako ih ne uvedu Sjedinjene Američke Države“, napisao je Trump.

Foto: X screenshot

U tekstu je SAD opisao kao "anđela čuvara" država Bliskog istoka te poručio da bi eventualna buduća naplata predstavljala nadoknadu za američke troškove i angažman u regiji tijekom proteklih godina.

Objava je napisana nekoliko sati nakon što je Iran objavio da ponovno zatvara Hormuški tjesnac, optužujući Sjedinjene Države i Izrael za kršenje sporazuma o prekidu vatre. Teheran tvrdi da su izraelski napadi u južnom Libanonu prekršili odredbe memoranduma o razumijevanju kojim je ranije ovog tjedna dogovoreno 60-dnevno primirje i otvaranje pomorskog prolaza.

Iranska vojska upozorila je da je zatvaranje tjesnaca tek "prva mjera" te da su pripremljeni i dodatni koraci ako se sukobi nastave. Istodobno, američko Središnje zapovjedništvo tvrdi da se pomorski promet kroz Hormuški tjesnac i dalje odvija te da komercijalni brodovi nastavljaju prolaziti tim područjem.