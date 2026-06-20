Novi detalji slučaja para koji je zakopao svoju djecu pored kuće: U zatvoru rodila još jedno dijete, Centar odmah reagirao

Roditelji iz općine Ljubešćica, koji su nepravomoćno osuđeni na po 17 godina zatvora zbog smrti i zakapanja dviju beba u dvorištu obiteljske kuće, tijekom postupka dobili su još jedno dijete. Kako doznaje Dnevnik Nove TV , dijete je rođeno u istražnom zatvoru, no ubrzo nakon poroda oduzeto je roditeljima.

Presuda stiže godinu i pol nakon šokantnog otkrića tijela dviju beba zakopanih u dvorištu obiteljske kuće pokraj Novog Marofa. Varaždinski Županijski sud zaključio je da su roditelji grubo zanemarivali troje djece, zbog čega su dvije bebe preminule. Sudac i glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu Igor Pavlic pojasnio je kako je donesena presuda.

"Tri kaznena djela svaki, za teža kaznena djela dobili su osam godina pojedinačnu kaznu, devet godina pojedinačnu kaznu, za blaže su djelo dobili dvije godine, to su pojedinačne kazne svaki i izrečena je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 17 godina", objasnio je Pavlic. Suđenje je zbog zaštite djece bilo zatvoreno za javnost. Prema navodima Dnevnika Nove TV, roditelji su živjeli po posebnim vjerskim pravilima, a djeca nisu bila prijavljena niti su ih vodili liječniku.

Pavlic je naglasio da roditelji nisu bili optuženi za ubojstvo. "Oni nisu optuženi da su svjesno htijući ubili djecu odnosno da su pristali na njihovu smrt već da su ih zanemarivali s posljedicom smrti, a što se tiče kazni, naravno, to je stvar zakonodavca, sudovi ne mogu sami određivati kazne, oni se kreću unutar zakonom propisanih okvira, ali to nije samo kazna, to je stupanj krivnje, to su olakotne, otegotne okolnosti", pojasnio je Pavlic. O visini izrečene kazne govorio je i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

"Što se tiče same kazne koja je dosuđena, ako gledamo u rasponu, koja je predviđena za to kazneno djelo, zapravo se radi o najvećoj, ako se ne varam, kazni ikad izrečenoj za to kazneno djelo koje je prošle godine šokiralo cijelu hrvatsku javnost s razlogom, ali kažem što se tiče same kazne, ona je najdrastičnija", rekao je Habijan.

Nakon što su im ranije oduzeta djeca, tijekom postupka majka je ponovno zatrudnjela te rodila u istražnom zatvoru. Pavlic je otkrio što se dogodilo nakon poroda. "Međutim, u međuvremenu je gospođa zatrudnila pa se ta opasnost ponovno aktualizirala i protiv njih je određen istražni zatvor. Nakon što je u zatvoru rodila, odbila je liječnički pregled i liječničku pomoć pa je Centar za socijalnu skrb, moram priznati, vrlo promptno reagirao i oduzeo dijete, tada je opasnost ponovno prestala postojati", kazao je Pavlic. Roditelji se i dalje nalaze u istražnom zatvoru, a na nepravomoćnu presudu imaju pravo žalbe, kao i državno odvjetništvo.