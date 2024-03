Plenković najavljuje izbornu pobjedu: Pokazat ćemo Milanoviću da će izgubiti i on i SDP po treći puta

Dva šoka stigla su ovog petka s Pantovčaka. Nakon što je predsjednik Zoran Milanović najavio kako će parlamentarni izbori biti održani 17. travnja, u srijedu, u poslijepodnevnim satima stigao je i na pressicu SDP-ovog Peđe Grbina te objavio kako s njima ide na parlamentarne izbore. Iako je ranije Andrej Plenković poručio kako ne brine oko ovakvog datuma izbora, smatrajući kako je ''HDZ spreman'', ova novonastala situacija u kojoj predsjednik izlazi na izbore kao nestranački kandidat ostavila je brojne u šoku.

– Nakon raspuštanja Sabora rekli smo da su nam svi datumi prihvatljivi. Sad sam primio vijesti da je određen 17. travnja. Nama je sve dobro, sve nam paše, HDZ i partneri su spremni za demokratski test s obzirom na postignuća. Malo je neobično, ali je u okviru zakona – poručio je ranije Plenković te dodao kako ''idu po novo povjerenje građana''. No situaciju u kojoj će se u I. izbornoj jedinici sučeliti izravno s Milanovićem komentirao je naknadno iz Osijeka.

POVEZANI ČLANCI:

- Hvala vam na ovoj prekrasnoj atmosferi. Jučer je raspušten Sabor, izbori će biti 17.04 i to u srijedu. To je svjetski dan cirkusa. To je isto bitno da znamo što učiniti. E sad, da bi ta cirkuska atmosfera bila još malo jača, dok smo se vozili prema Osijeku nakon jutrošnjeg osječkoga sajma, nakon 400 milijuna eura za brojne projekte u vodnom gospodarstvu i vodoopskrbi i odvodnji, nakon niza projekata u Đakovu i Našicama, čuli smo da je Milanović odlučio ići na izbore sa SDP-om kao neovisni, ali ipak sačuvat funkciju, pa što bude. E, to je taj cirkus koji se nastavlja . Konačno su maske pale. Nema više da je predsjednik iznad politike. Imali smo skrivenog lidera oporbe, sad imamo kalkulantskog predsjednika koji misli da neće izgubiti. Pokazat ćemo Milanoviću da će izgubiti i on i SDP po treći puta - kazao je i naveo da je SDP slab.

- Međutim, ja mislim da je ovo sjajno. Konačno su maske pale, imali smo do prije sat vremena skrivenoga lidera oporbe, a sada imamo malo kalkulantskog predsjednika, malo kandidata koji misli da neće opet izgubiti kao što je izgubio 2016. A mi ćemo mu svi pokazati da će izgubiti i on, i SDP, po treći put – poručio je on.

Politički gledano, dodao je, postoje samo tri jasne poruke koje se "iza ovog paničnog poteza vide".

- Prvo, opozicija je slaba, SDP je nikada slabiji, čak i po anketama koje su im nekada sklone,i tu stoje loše i znaju da nemaju šansi u srazu s HDZ-om i našim političkim partnerima na parlamentarnim izborima. Druga politička poruka je, a on to sam spominje, očito DORH. Ne može biti ništa drugo nego strah, ja ne znam od čega i zašto, ali ovakav paničan potez radi samo onaj tko je u paničnom strahu. Njemu na odgovornost, nama dodatna motivacija za pobjedu. I treća poruka, za koju se nadam da nije ključna. S obzirom na sve što se zbiva s demokratskim procesima diljem Europe, eto baš u vremenu kada se u Rusiji održavaju izbori, nije li možda i ovo pokušaj da se i Hrvatsku izvuče iz zapadne zajednice, iz EU, iz NATO-a, iz partnerstva sa SAD-om i da ju se vrati ili pošalje u naručje Rusiji? Je li to upliv u demokratske procese u Hrvatskoj? Ako je, mi to nećemo dopustiti - izjavio je šef HDZ-a.

Naveo je kako je prosječna plaća Hrvatima, dok je Milanović bio premijer između 2012. i 2016., porasla sa 725 eura na 749 eura, "ilit za fantastičnih i nevjerojatnih 24 eura u četiri godine".

- To je njegova popudbina onome što znači dizati ekonomski standard hrvatskih ljudi. Za razliku od njega, mi koji smo 2016. naslijedili tu prosječnu plaću od 749 eura, podigli smo ju na 1200 eura, povećali je za 450 eura i sasvim svima jasno digli standard ekonomski i socijalni hrvatskih ljudi – usporedio je.

Zoran Milanović najavio da ide na parlamentarne izbore