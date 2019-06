Rimac pune dvije godine radio na prezentaciji o privlačenju autoindustrije

Mate Rimac prvi je put bio u Banskim dvorima kod premijera Andreja Plenkovića. Njega, pak, nije trebalo nagovarati da posjeti Svetu Nedelju, gdje je sjedište tvrtke Rimac Automobili, bila je to samo stvar rasporeda i popunjenosti termina.

Prezentacija koju Mate Rimac planira pokazati premijeru pripremala se godinu dana, još godinu dana upotpunjavala i usavršavala da bi sada bila spremna za predstavljanje vrhu izvršne vlasti, doznajemo iz Rimac Automobila.

Smjernice i idući koraci

Intencija je pokazati na koji se način u Hrvatskoj može pokrenuti ozbiljna automobilska industrija, odnosno takva koja bi se mogla okarakterizirati pojmovima poput “serijski”. Jer, motivacija je kod Mate Rimca i njegove momčadi činjenica da je Hrvatska danas među rijetkim zemljama koja nema automobilsku industriju na razini većoj od namjenske proizvodnje određenih komponenti iako se radi o uglednim automobilskim kompanijama. Automobilski klaster raste, no prava industrija ipak je nešto drugo. Prva usporedba koja se nameće jest ona sa Slovačkom. Ta zemlja, kao ni Hrvatska, nije prije imala automobilsku industriju, odnosno proizvodnju automobila, a danas ima više od milijardu eura vrijednu tvornicu Hyundaija i Kije.

Logično je postaviti pitanje kako je moguće da su Slovaci uspjeli privući takvu investiciju, a mi ne. Ozbiljnu prepreku u tradiciji proizvodnje automobila Slovaci su prije 15 i više godina nadvladali upravo prezentacijom u kojoj su uspjeli uvjeriti Korejce da su prava destinacija za njih. Ali se i obvezali će u infrastrukturu potrebnu za tvornicu uložiti više stotina milijuna dolara. U to je spadala četverotračna autocesta, stanovi za buduće djelatnike i tome slično, zajedno s poreznim olakšicama. No, danas je tvornica tamo i donijela je Slovačkoj nemjerljivo više novca nego što je uložila. U Rimac Automobilima kažu kako neće Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima prezentirati baš takav model iako se radi o dobrom primjeru, nego će se raditi o realnim mogućnostima s obzirom na naše uvjete. Očito je da u svetonedeljskoj tvrtki smatraju kako je moguće doći u poziciju u kojoj su države u kojima danas posluju globalne automobilske kompanije poput Rumunjske, Mađarske, Češke, pa i Srbije. Riječ jest o zemljama s dugom tradicijom proizvodnje automobila, ali svakako da to nije i jedini te odlučujući čimbenik.

– Vjerujemo da i Hrvatska ima potencijal za stvaranjem okruženja koje će privući velike proizvođače kao i dobavljače i prateće industrije. U petak ćemo visokim dužnosnicima Vlade i premijeru Andreju Plenkoviću predstaviti studiju koju smo pripremali dvije godine te konkretne smjernice i sljedeće korake za privlačenje automobilske industrije u Hrvatsku – kažu u Svetoj Nedelji.

Formiranje nove industrije

Ono što je još zanimljivo kada se radi o sastanku u petak jest i potpora koju Mate Rimac ima od svojih dioničara iz Porschea i Hyundai Motor Groupa. Lutz Meschke drugi je čovjek Porschea, zamjenik predsjednika Izvršnog odbora te poznate automobilske kompanije. I on je svojedobno za hrvatske medije nakon vijesti o ulaganju Porschea u Rimac Automobile potvrdio kako njegovu kompaniju zanima kompetencija svetonedeljske tvrtke u području elektromobilnosti, odnosno inovativne komponente koje su se dokazale u automobilima Concept_One i C_Two. Rekao je i kako razvoj elektromobilnosti danas i dalje ovisi o entuzijastima poput Mate Rimca. U događaju će u ime Hyundai Motor Groupa sudjelovati Thomas Schemera, izvršni dopredsjednik za proizvode i strategije. Iako se ne radi o Chung Eui-sunu, trenutačno drugom, a uskoro prvom čovjeku tvrtke, koji je nedavno u Svetu Nedelju stigao potpisati ugovor vrijedan 80 milijuna eura, svejedno se radi o vrlo važnoj osobi.

Upravo je Schemera na čelu ambicioznog Hyundaijeva plana snažnog ulaska u područje novih i inovativnih pogona koji će se pretočiti u vozila visokih performansi. Oba su gosta ovdje, kažu u Rimac Automobilima, da podrže njihovu inicijativu i podijele svoja iskustva u ulaganja u našoj zemlji. Za Rimac Automobile suradnja je s velikim tradicionalnim kompanijama važna ne samo zbog kapitala potrebnog za razvoj. Takva partnerstva donose u Svetu Nedelju iskustva i znanja koja bi mogla Rimac Automobilima biti iskorak koji bi ih pomaknuo od nišnog proizvođača prema prvoj grupi dobavljača za cjelokupnu autoindustriju. Formiranjem automobilske industrije u Hrvatskoj taj bi proces bio znatno olakšan jer je sveobuhvatan, ide od obrazovanja do realizacije proizvoda. Ponajmanje treba stoga čuditi što će u petak biti prisutna i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Doći do vrhunskih kadrova sve je veći izazov za visokotehnološke tvrtke u nas.

