Lako je moguće da je Mate Rimac postao najbogatiji Hrvat, tvrdi ekonomist Ivica Brkljača ističući da Rimac Automobili na tržištu vrijede preko 4,3 milijarde kuna.

Šef globalno poznate hrvatske autokompanije niže uspjehe, a prije dva tjedna objavljeno je da u Rimac Automobile Hyundai i Kia ulažu 600 milijuna kuna.

- Njegov udio u firmi težak je 279 milijuna eura ili 2,1 milijardu kuna, čime je prešišao sve ostale teškaše u Hrvatskoj - objavio je Brkljača na Facebooku u statusu pod nazivom "Tko je 'najteži' Hrvat?".

Usporedbe radi navodi kako tržišna kapitalizacija naše najveće turističke kompanije Valamar Riviere, koja drži desetinu ukupnog kategoriziranog turističkog smještaja u Hrvatskoj, na burzi trenutno iznosi 5,1 milijardi kuna.

Brkljača ipak napominje kako nije siguran da je Rimac najbogatiji Hrvat, već samo navodi da je to lako moguće.

- Infobip je navodno postao prvi hrvatski „unicorn“ odnosno start up koji vrijedi preko milijardu dolara. Ne znam koliko je ta procjena realna, kao ni vlasničku strukturu Infobipa, ali ako je istina i ako je Silvio Kutić još uvijek većinski vlasnik kao što sam pročitao, tada je on uvjerljivo „najteži“ Hrvat. I on je osnovao firmu tek 2006., što je super, a suvlasnici i suosnivači Izabel Jelenić i Roberto Kunić su onda također „top 10 teškaši“ u Hrvatskoj. Neki novi igrači stupaju na scenu, i to je sjajno za Hrvatsku - naveo je Brkljača.