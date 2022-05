Riječki maturanti pretučeni u Puli, napalo ih više nasilnika

Na pulskoj rivi je oko 1:30 u noći s petka na subotu 15 maturanata riječke Elektrotehničke škole napalo pedesetak nasilnika. Riječki maturanti su bili u Puli na trodnevnom putovanju kako bi proslavili kraj svojeg srednjoškolskog obrazovanje.

"U svezi Vašeg upita obavještavamo Vas kako je policija noćas oko 1,30 sati zaprimila dojavu o narušavanju javnog reda i mira u Ulici Riva od strane više osoba. U događaju za sada nitko nije zatražio liječničku pomoć. Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja", kazala je PU istarska o incidentu, piše Novi list.

Jedan od roditelja pak tvrdi da su maturanti zatražili liječničku pomoć na hitnom odjelu Pulske bolnice gdje su satima čekaju na obradu jer je težina ozljeda vrlo ozbiljna.

O čitavom se događaju oglasio na Facebooku i gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

“Opet se moram ispričavati zbog skupine mladića koji su svoje frustracije iskazali na ovoj djeci. Ne znam do kada i kako. Žao mi je kao gradonačelniku grada u koji ljudi dolaze živjeti i ostati. U gradu u kojem je svatko dobrodošao, sada već niz ovakvih sukoba. Ispričavam se svima! Od policije očekujem da privede sve te huligane. Govorim ovo kao gradonačelnik i kao roditelj. Dosta više toga! To nije nikakva hrabrost! Isprike gradonačelniku Rijeke, Elektro-tehničkoj školi iz Rijeke, djeci i roditeljima. Sram me i žao mi je. Idući tjedan ćemo sazvati Vijeće za prevenciju kriminaliteta i vidjeti što je to trulo, da se takve stvari događaju", navodi Zoričić.