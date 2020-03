Ribić se obratio svojim sindikalistima: Optužbe poduzetnika na mjere Vlade su ishitrene

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić se nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća obratio članovima svog sindikata.

Ribić piše da se premijer osvrnuo na njegovo pitanje o plaćama sestara i pomalo ljutito zamolio da se prenese ljudima da ne nasjedaju na lažne vijesti, te da Vlada i članovi Vlade nigdje nisu rekli da će se plaće smanjivati, a pogotovo ne medicinskim sestrama.

U izvještaju je istaknuo kako je stekao dojam da su optužbe poduzetnika na mjere Vlade doista ishitrene i dobrim dijelom neutemeljene.

"Štoviše, da dio poduzetnika bez puno društvene odgovornosti sada pritiskom na Vladu sebi nastoji olakšati položaj više nego što je to nužno. Sada im je država iznimno potrebna, a godinama su govorili da je država prevelika te da je država problem, a ne rješenje. Sada je naglo postala rješenje i, štoviše, od nje imaju nerealna očekivanja", pisao je Ribić.

Svojim članovima pisao je i kako nije jasno odakle takva agresija, da se umjesto odgode naplate poreza i obaveza prema državi traži otpis takvih obaveza.

"Ako kriza bude trajala kraće vrijeme, onda nije jasno zašto bi se država trajno odrekla poreznih prihoda. Neka vrate državnim potrebama ono što im je država pomogla. Ako kriza bude dulja, onda će i tako država biti prisiljena na otpis. Očito se radi o pokušaju da se već sada dobije od države novac koji ne mora biti nužan. Zanimljivo i za mene neočekivano, u Vladi su bili pomalo iziritirani tim napadima pa se moglo čuti iz njihovih redova na sjednici i u kuloarima komentare tipa: 'rad i organiziranost zdravstvenog sustava vraća povjerenje građana u državu i njene institucije' (Marić), ili npr. 'državni proračun ne služi gospodarstvu, već cijelome društvu', ili npr. 'mi moramo izvući pouke iz ove krize, i u državi osigurati potrebnu samodostatnost, u poljoprivredi, u proizvodnji zdravstvene opreme i nadasve u razvoju znanosti jer nas u ovoj situaciji ovdje izvlači znanost' (Božinović), ili npr. 'sada oni koji su stalno napadali državu da je neefikasna i prevelika, da su porezi i proračun preveliki, sada od nje očekuju da ih spašava iz tog istog proračuna", pojasnio je Ribić u izvještaju.

Istaknuo je i da su predstavnici Vlade istakli su kako je ovo tegobno vrijeme istovremeno i prilika za transformaciju pretežno rentijerske ekonomije u proizvodnu ekonomiju te da su sindikati otvorili pitanje potajnog rada na izmjenama i dopunama Zakona o radu, do kojeg su došli svojim kanalima, što je dva-tri dana bila medijska tema i prije sjednice.

"Uspjeli smo ishoditi reakcije svjetskih sindikalnih centrala na adresu predsjednika Vlade. Mladen Novosel je uvodno naglasio da sindikati nisu nerazumni, da znaju kakvo vrijeme dolazi i da su spremni za nužne prilagodbe, ali da se to ne može i ne smije raditi bez njih. Sindikati su i u prošloj krizi bili faktor odricanja i potpisivali su revidirane kolektivne ugovore na nižoj razini prava kako bi spasili radna mjesta. Radnici neće raditi na svoju štetu i nema potrebe lomiti takve stvari preko koljena zakonom, ali će njihova prisutnost biti jamac da neki ne ulove u mutnome. Slično je govorio i Krešo Sever.

Predsjednik Vlade je na to odgovorio da Vlada nije planirala smanjenje plaća u javnom sektoru i da to nitko iz Vlade nije govorio. Zanimljivo, slično je za HUP rekao i njegov direktor. Što se izmjena Zakona o radu tiče, tu izmjenu također, kaže on, Vlada nije inicirala i on sam ne zna ni za kakav zakonski prijedlog, te je tražio od ministra Aladrovića da mu objasni o čemu se radi. Ovaj je rekao da nema službenog zakonskog prijedloga od strane Ministarstva rada, da se u ministarstvu rade razne simulacije koje su daleko od bilo kakvih političkih odluka. Proizlazi, prema riječima predsjednika Vlade, da niti će se smanjivati plaće u javnom sektoru, barem ne sada, niti će se ići u izmjene Zakona o radu", napisao je Ribić u izvještaju svojim sindikalistima.