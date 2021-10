Rezultat jučerašnje akcije kodnog imena 'Složna braća': USKOK traži istražni zatvor za 23 osobe

U akciji kodnog imena Složna braća osumnjičene su 42 osobe te pet tvrtki, a USKOK na koncu traži da se istražni zatvor odredi za 23 osumnjičenika. Rezime je to za sada, posljednje zajedničke akcije policije i USKOK-a, koja je krenula 2019. zahvaljujući Uredu za sprječavanje pranja novca.

Na koncu, skupina koja je pala u toj zadnjoj koordiniranoj akciji sumnjiči se za počinjenja niza djela u sklopu zločinačkog udružena, pa ih tako sumnjiče za utaju poreza, pomaganje u utaji... Inače među 42 osobe koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem šest je žena i 36 muškaraca u dobi do 25 do 63 godine. Kao mozak cijele te operacije, koja se odvijala od siječnja 2019. do listopada 2021. na području Zagreba, Splita i Sesveta označeni su Goran Novosel i Mirko Vukadin.

Njih se sumnjiči da su druge organizirali u zločinačku grupu u sklopu koje su pričinjena sva navedena djela za koja se sumnjiče. Cilj im je bio stjecanje znatne nepripadne materijalne koristi za sebe i druge, a na štetu državnog proračuna. To su činili, kako se sumnja, umanjenjem stvarne obveze plaćanja PDV-a neosnovanim korištenjem prava na odbitak pretporeza. Novosel i Vukadin sumnjiče se da angažirali 12 drugih osumnjičenika kako bi po uputama, osnivali tvrtke preko kojih se onda lažno naručivala i prodavala roba, a sve je pokriveno i lažnim fakturama.

Lažne fakture su poslužile za novčane transfere pa se novac podizao u gotovini ili transferirao u inozemstvo. Pričinjena šteta iznosi oko 50 milijuna kuna.

O detaljima akcije su izvijestili su i MUP i USKOK, s tim da je MUP u svom priopćenju precizirao da je u akciji uhićeno 37 osoba, dok su tri osobe u bijegu, a dvije u zatvoru u Španjolskoj i Hrvatskoj. Kao što smo već pisali, jedan od bjegunaca je i Tomislav Šoljić koji se traži zbog pucnjave iz lipnja 2020. koja je završila ubojstvom i pokušajem ubojstva. MUP je priopćio i da je u akciji sudjelovalo 185 policajaca te da je obavljeno 80-ak dokaznih radnji odnosno pretraga stanova, vozila i poslovnih prostora.