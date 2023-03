Revolucija u Vatikanu za vrijeme pape Franje: Porastao broj zaposlenih žena, većina s diplomom

U Vatikanu trenutno radi 1.165 žena, što u postocima iznosi 23,4 posto u ukupnoj radnoj snazi u Vatikanu. Radi se o povećanju, i to od 4,2 posto od 2013. godine kada je Papa Franjo preuzeo službu. Porast je još veći kada pogledamo Svetu Stolicu, gdje čak 6,8 posto više žena radi u odnosu na ranije. To znači da su više od jedne četvrtine zaposlenika Svete Stolice sada žene, u apsolutnim brojkama njih je 812 od ukupno 3114, prenosi Vatican News IKA.

Bave se inače poslovima za koje je potrebna akademska diploma, prvenstvo pravnice, voditeljice odjela, arhivistkinje ili administrativne stručnjakinje. U 2022. 43 posto žena zaposlenih na Kuriji radilo je u šestoj i sedmoj razni.

Osim toga, žene dosežu posljednjih godina i upravljačke razine, a danas Sveta Stolica ima pet žena u rangu dotajnica i jednu u rangu tajnice. Inače, tajnice i dotajnice su druga i treća razina upravljanja u većini kurijalnih dikasterija te pripadaju upravnom timu zajedno s prefektom, odnosno nadređenim, a sve tri te razine imenuje Papa. Godine 2021. papa Franjo imenovao je talijansku redovnicu Alessandru Smerilli za prvu ženu tajnicu jednog dikasterija, u Dikasterij za službu za integralni ljudski razvoj. To je najviša pozicija koju je ikada obnašala žena pri Svetoj Stolici. Ovo imenovanje žena na visoke kurijalne službe počelo je još s papom Pavlom VI. koji je postavio Australku Rosemarie Goldie kao jednu od dva vice-tajnika Papinskog vijeća za laike, i to od 1967. do 1976. Nakon duge stanke, Ivan Pavao II. je tek 2004. postavio sljedeću dotajnicu: sestru Enricu Rosannu u Kongregaciju za redovnike.

U državi Vatikan, koja je administrativna cjelina odvojena od Svete Stolice, papa Franjo je tijekom deset godina svog pontifikata imenovao dvije žene na čelne položaje: 2016. ravnateljicu Vatikanskih muzeja Barbaru Jatta i 2022. glavnu tajnicu Uprave Grada Vatikana s. Raffaellu Petrini. Dok su laici oduvijek bili na čelu Vatikanskih muzeja, talijanska redovnica zauzela je mjesto koje su ranije redovito imali biskupi. Istodobno, udio žena zaposlenih u državi Vatikan stagnira na oko 19 posto tijekom pontifikata pape Franje. Stoga je razvoj Svete Stolice jedini koji pokazuje ukupan stalni porast broja žena koje rade za Papu. Općenito, zaposlenici Svete Stolice obavljaju više kvalificirane poslove nego u državi Vatikan. Ondje je većina žena raspoređena u četvrtu platnu razinu, primjerice rade kao prodavačice ili – uz muškarce – kao kustosice u Vatikanskim muzejima.

Papa Franjo je tijekom deset godina svog pontifikata povećao prisutnost i vidljivost žena u Vatikanu. Međutim, opetovano je upozoravao da se zadaća žena u Crkvi i Vatikanu ne gleda s čisto funkcionalnog gledišta. U svojoj knjizi Odvažimo se sanjati, Franjo je napisao da brine „kako bi se prisutnost i osjetljivost žena mogla bolje integrirati u procese donošenja odluka u Vatikanu“. Za njega, izazov leži u „stvaranju prostora u kojima žene mogu preuzeti vodstvo na način koji im omogućuje da oblikuju kulturu i osigurava da budu cijenjene, poštovane i priznate“.

Novinarka Gudrun Sailer napominje da statistički podaci na kojima se temelji ovaj tekst za Vatican News uključuju državu Vatikan i Svetu Stolicu, uključujući Dikasterij za evangelizaciju i Papinska misijska djela, sudove i tijela povezana sa Svetom Stolicom. Jedino što nije uključeno je Radionica Sv. Petra (Fabbrica di San Pietro) u Vatikanu, koja je pod vlastitom upravom, ali koja je dala podatke iz 2022. godine. Udio žena u Radionici Sv. Petra je po tome točno deset posto, 17 od 170 zaposlenih.

>> VIDEO Plenković o financijskom izvještaju HDZ-a: 'Stranka se ponaša racionalno, trošimo koliko nam treba'