Revolucija u poslovanju: Hrvatska pošta pokreće 'sveračun' za digitalizaciju svih računa

Hrvatska pošta predstavila je u četvrtak "sveračun", servis za razmjenu elektroničkih dokumenata, odnosno računa i njihovo arhiviranje, namijenjen poduzetnicima koji će korištenjem te usluge moći izbjeći sve papirnate račune, uz manju naknadu.

Predsjednik Uprave Ivan Čulo kazao je da je novi servis, koji je u funkciji od danas, namijenjen svim poreznim obveznicima upisanim u registar obveznika PDV-a, obveznicima poreza na dohodak od samostalne djelatnosti i obveznicima poreza na dobit, koji nisu upisani u registar obveznika PDV-a, te jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao i javnim poduzećima koji su upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Čulo je istaknuo da je putem aplikacije "sveračun" omogućeno slanje, primanje i pohrana e-računa i ostalih dokumenata.

Uz ostalo, omogućena je razmjena B2B i B2G (business to government) računa, fiskalizacija izdanih i primljenih e-računa, izvještavanje Porezne uprave o e-računima za koje nije moguće napraviti izdavanje, odbijenim e-računima i naplaćenim e-računima. Moguće je i arhiviranje svih izdanih i primljenih e-računa. Sve informacije o novom proizvodu Hrvatske pošte mogu se pronaći na web stranici sveracun.hr.

Usluga "sveračun" Hrvatska pošta prepoznala je kao početnu točku digitalizacije društva, za početak, digitalizirajući gospodarstvo. Zbog toga je otisnula 250 tisuća primjeraka novina sa osnovnim informacijama o "sveračunu" koje će podijeliti svim pravnim subjektima u Hrvatskoj. Radi se, naveo je Čulo, o digitalnim poštanskim kovčežićima za plaćanje, a svaku pravnu osobu koja se registrira na aplikaciju čeka 100 besplatnih računa.

Nakon sklapanja ugovora s Poštom veliki klijenti plaćat će uslugu slanja računa 12 centi, a manji gospodarstvenici i obrtnici plaćat će prepaid uslugu gdje cijene kreću od 34 centa. Primanje dokumenata, odnosno računa u digitalni poštanski kovčežić bit će besplatno, kao i arhiviranje svih računa.

Za sve one koji su malo manje digitalno pismeni, Čulo predlaže da odu u neku od 1017 poslovnica Hrvatske pošte gdje će im sve oko "sveračuna" biti objašnjeno.

Direktor Upravljanja proizvodima Hrvatske pošte Višeslav Majić istaknuo je da se radi o najboljoj platformi za razmjenu digitalnih računa. Proizvod je, naveo je, pomno planiran i ispitan. Uvjeren je da će "sveračun" napraviti velike promjene na tržištu jer će, naglasio je, izmijeniti način i modalitet kako se digitalna razmjena provodi. Korisnici neće imati ugovorne obveze, penale, mjesečne preplate već će samo plaćati poslane račune. Uključene su i transakcije preko međunarodne PayPal mreže. Vrijednost investicije je nešto manja od milijun eura.