NEVJEROJATAN ODAZIV

Novi model dostave u Zagrebu izazvao neočekivani interes građana

VL
Autor
Večernji list
26.09.2025.
u 13:16

Naknada za obavljanje posla određuje se prema veličini zgrade i učestalosti dostave te se kreće između 100 i 300 eura mjesečno.

Hrvatska pošta privremeno je zatvorila prijave za sudjelovanje u pilot-projektu zapošljavanja na nepuno radno vrijeme nakon što se u kratkom roku odazvalo više od tisuću kandidata. Riječ je o fleksibilnom obliku rada kojim se želi olakšati i ubrzati dostava pošiljaka, a o kojem smo već pisali proteklih dana.

Ideja projekta proizašla je iz sve većih poteškoća na terenu, poštari u velikim stambenim zgradama često gube sate razvrstavajući pisma u sandučiće, koji su nerijetko nepravilno označeni ili nepregledni. Kako bi se taj problem premostio, u probni model uključeni su stanari tih zgrada, zaposleni na nepuno radno vrijeme, koji dobro poznaju raspored i susjede. Osim što se time skraćuje vrijeme dostave, dodatna je prednost i viša sigurnost pošiljaka, kako obavještava Tportal.

Pilot-projekt zasad se provodi isključivo u Zagrebu, a odnosi se samo na razdiobu običnih pismovnih pošiljaka, primjerice računa. Paketi, preporučena pisma i pošiljke koje zahtijevaju uručenje u ruke primatelja ne ulaze u ovaj sustav. Naknada za obavljanje posla određuje se prema veličini zgrade i učestalosti dostave te se kreće između 100 i 300 eura mjesečno. Osim rasterećenja postojećih poštara i povećanja učinkovitosti, ovim se modelom djelomično nadoknađuje i manjak zaposlenih na puno radno vrijeme. S obzirom na to da je interes građana premašio sva očekivanja, budućnost širenja ovakvog načina rada ovisit će o rezultatima probnog razdoblja u glavnom gradu.

Ključne riječi
Nepuno radno vrijeme dostava pilot-projekt Hrvatska pošta

