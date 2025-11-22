Republika Srpska sutra bira Dodikova nasljednika

Prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske bit će održani u nedjelju a nešto više od 1,2 milijuna registriranih glasača imat će priliku birati jednog od šest kandidata čija su imena na glasačkim listićima. Izbori su raspisani nakon što je Milorad Dodik, koji je za predsjednika RS izabran 2022. godine, ostao bez mandata na temelju pravomoćne presude kojom ga je Sud BiH osudio na godinu dana zatvora zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Iako će birači moći odlučivati o šest kandidata procjena je analitičara da će se glavna utrka voditi između sadašnjeg ministra u vlasti RS Siniše Karana koji je Dodikov izbor i predložen je u ime vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Branka Blanuše, profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci čiju je kandidaturu istaknula Srpska demokratska stranka (SDS) a podupire ga većina oporbenih stranaka.

Ovi se izbori smatraju testom političkog utjecaja Dodika nakon osuđujuće presude i smjene kao i mjere kojom mu je na šest godina zabranjeno obnašanje dužnosti u svim tijelima vlasti jer je on bio najvažnija osoba na skupovima na kojima je trebao biti promoviran Karan.

"Čini se da ni javnosti nije jasno tko je zapravo kandidat jer se Dodik tijekom kampanje uporno nastojao predstaviti kao predsjednik RS", kazala je Ivana Korajlić iz Transparency Internationala (TI) koji je nadzirao tijek i regularnost predizborne kampanje u kojoj je SNSD potrošio više od 300.000 eura, a SDS čak četiri puta manje odnosno tek oko 70.000 eura.

Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) najavili su da će u nedjelju biti otvoreno 2211 biračkih mjesta dok će na terenu terenu raditi 139 mobilnih timova. SIP je za nadzor nad izbornim procesom akreditirao 639 promatrača od čega je 515 iz nevladinih udruga, a 99 iz međunarodnih organizacija uključujući OESS dok su još 25 promatrača delegirale političke stranke.

Procijenjeno je da će troškovi provedbe ovih izbora iznositi nešto više od 3,3 milijuna eura. Glasačka mjesta otvaraju se u nedjelju u 7 sati a zatvaraju u 19 sati. Prvi neslužbeni rezultati koje objavljuju stranački izborni stožeri očekuju se od 21 sat. Kandidat koji bude izabran dužnost predsjednika RS obnašat će do idućih redovitih izbora planiranih za listopad 2026. godine.