Republika Srpska Dan nezavisnosti BiH proglasila "danom žalosti"

Vlada Republike Srpske proglasila je "danom žalosti" 1. ožujka kada se u Bosni i Hercegovini obilježava Dan nezavisnosti, potvrdio je u subotu jedan od ministara u vladi toga entiteta.

Ministar rada, ratnih veterana i invalida Radan Ostojić kazao je lokalnim medijima u RS kako je odluka donesena na poticaj njegova ministarstva, odnosno na temelju zahtjeva organizacije koja okuplja bivše pripadnike vojske bosanskih Srba (BORS).

Prvi ožujka državni je praznik u BiH u znak sjećanja na referendum organiziran 29. veljače i 1. ožujka 1992. godine kada se velika većina građana BiH opredijelila za uspostavu BiH kao neovisne države.

Unatoč opstrukcijama Srpske demokratske stranke (SDS) predvođene sadašnjim haškim osuđenikom za ratne zločine Radovanom Karaždićem da spriječi provedbu tog referenduma i po svaku cijenu zadrži BiH u sastavu smanjene Jugoslavije kojom bi dominirala Srbija, referendum je uspio jer je na njemu pravo glasa iskoristilo više od 63 posto upisanih birača, a njih više od 99 posto glasalo je za nezavisnu BiH.

Tome su doprinos dali i Hrvati koji su masovno sudjelovali u izjašnjavanju.

I prije nego što su rezultati službeno proglašeni, SDS je na ulicama Sarajeva organizirao postavljanje barikada i izve na ulice paravojne postrojbe, što je bio uvod u rat koji će uslijediti nešto kasnije i u kojemu će poginuti više od stotinu tisuća ljudi.

U RS-u imaju svoju interpretaciju tih zbivanja.

Tako u obrazloženju BORS-a stoji da je 1. ožujka održan "nelegitiman referendum o secesiji BiH od Jugoslavije bez sudjelovanja srpskog naroda" a ključnim događajem smatraju to što je istodobno u Sarajevu zabilježen incident u svadbenoj povorci kada je u pucnjavi ubijen jedan od sudionika.

Dodatnim povodom za rat opisali su prelazak Hrvatske vojske u Bosanski Brod 3. ožujka te sukobe koji su uslijedili kod Sijekovca 26. ožujka i na u Kupresu 3. travnja.

Za BORS su to bili "izravni povodi za početak građanskog rata u BiH".

Takvu je interpretaciju podupro i lider vladajuće stranke u RS Milorad Dodik.

"Ubojstvo srpskog svata i početak rata jesu za žalost. Teško je razumjeti one koji slave početak rata, a ne slave uspostavljanje mira. Ta naopaka logika najbolji je pokazatelj koliko je BiH naopaka zemlja”, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.