Relković: Nitko neće dopustiti SDP-u da bude lider opozicije. SDP je sad preslab za to

Za točno tjedan dana Sabor opet počinje s radom. Time se nastavlja prilika da predstavnici novih političkih stranaka, koji su u saborske klupe sjeli prvi put, pokažu i dokažu jesu li ta mjesta i zavrijedili. Da u tome nisu gubili vrijeme već u prvih nekoliko dana rada Sabora pokazali su zastupnici i zastupnice platforme Možemo! te koalicije Stranke s Imenom i Prezimenom (SSIP) i Pametnog, kojoj je prvotno pripadala i stranka Fokus.

No, u Saboru nema dvoje jako važnih, pa i ključnih ljudi iz tih opcija koje se na neki način naziva i njihovim programskim, političkim stratezima. To su Danijela Dolenec, iz platforme Možemo!, te Ivica Relković koji je u redovima SSIP-a. Stoga s njima porazgovarasmo o onome što je već bilo i o onome što nas tek čeka na domaćoj političkoj sceni..

- Na svim dosadašnjim izborima bilo je mjesta za samo jednu novu političku opciju pa se tako na svakim od tih izbora pojavila po jedna lista. Bili su to Laburisti, ORaH, Most, Živi zid. A sad se hrvatska politička scena potpuno mijenja jer su na posljednjim izborima čak tri nove političke opcije ostvarile izborni rezultat koji ih je doveo u Sabor. To su platforma Možemo!, Domovinski pokret i koalicija centra sastavljena od SSIP-a, Pametnog i Fokusa. Kao savjetnik SSIP-a savjetovao sam da se iskoristi taj prostor i da se dogodi ta koalicija, koja je osnovana doslovno dva dana prije izbora. I to je uspjeh koalicije centra jer je biračko tijelo "centra" ono koje je najteže dovesti na izbore, i to bez populizma, bez nekakvih "lifestyle" sapunica, bez prethodne velike teme. Ta koalicija centra nije imala nikakvu predigru, kakvu je imao Domovinski pokret u Škorinom predsjedničkom pokušaju ili platforma Možemo! u odličnom i vidljivom radu u Zagrebačkoj skupštini. Zato smo mi, kao koalicija centra, morali iznimno pametno voditi izbore da bi se ostvarila ta tri mandata i da se ne bi izgubio nijedan glas. I to se postiglo, što je zaista uspjeh - kazao je uvodno Ivica Relković nastavljajući da uspjeh ovih triju novih opcija najavljuje velike promjene, pogotovo zato što, kako reče, ni Domovinski pokret, ni Možemo!, ni koalicija SSIP-Pametno, u Sabor nisu ušli ni s kakvim kreditom pomoći dviju velikih političkih opcija, HDZ-a i SDP-a.

- Sve su te tri opcije u Sabor ušle suvereno i samostalno, svaka na svoj način. I ne duguju svoj ulazak u Sabor nikome. Usto, platforma Možemo! je preozbiljan igrač da bi SDP mogao računati na samostalnu dominaciju na lijevom spektru. Možemo! je neusporedivo ozbiljniji igrač od prijašnjeg Živog zida. No, što nam uspjeh tih triju opcija poručuje? To da se biračko tijelo promijenilo jer ga ima toliko da su bili u stanju u Sabor "uvesti" tri nove opcije sa svih dijelova političkog spektra. I lijevog, i desnog, i centra. HDZ je zapravo imao golemu sreću jer je rezultat pobjede osvojio "na knap". Ali to je zadnji put. A kada uzmemo u obzir da je Andrej Plenković uzimao glasove centra, onda tek vidimo koliko je koaliciji centra bilo teško ući u Sabor. No HDZ će s vremenom trošiti to svoje centrističko biračko tijelo jer sa svim krizama koje će dolaziti u budućnosti neće moći održati taj kapacitet. Što se tiče SDP-a, on se više ne može vratiti na poziciju od prije. Više to nije stranka kakva je bila. SDP se više ne može nametnuti kao predvodnik pobjedničke koalicije. I sad se postavlja pitanje - može li se SDP uopće više revitalizirati pored platforme Možemo! koja ima svoj politički identitet i ambiciju. SDP-u prijeti dodatni pad rejtinga i traženje identiteta. Ne znam hoće li traženje novog čelnog čovjeka te stranke biti lijek za to - analizira Ivica Relković koji potom tvrdi da izlazak Fokusa iz koalicije centra ništa bitno ne mijenja, uz objašnjenje da se nakon izbora sve koalicije uglavnom raspadnu, da koalicije nisu nešto na čemu se planira budućnost, da su one tek - trenutak. Te da sad slijedi izgradnja i učvršćivanje strategije te plan kako birače centra držati i zadržati blizu centru. Fokus, reče, u tome ima svoj put, a Pametno i SSIP nastavljaju zajedno.

- Ta koalicija Pametnog i SSIP-a nastala je netom pred same izbore i trebala je programski srasti, što je, a vidjelo se to i u prvim danima rada Sabora, učinjeno odlično i brzo. Na jesen ćemo vidjeti nastavak toga. No, tih prvih desetak dana rada Sabora pokazalo je još nešto. Još jednu promjenu. U Saboru više nema zastupnika dominantnog destruktivnog garda. Kada se suprostavljaju vladajućima, kada su i oštri, Možemo! se ne služi galamom, već nastupa sadržajno jako jasno i argumentirano. Nema više Živog zida. Ni u SDP-u nema više destruktivnih napada. Nema više ni Kreše Beljaka. Nema mjesta za galamdžije kao lidere opozicije. I neki drugi ljudi iz opozicije neće se više služiti galamom kao argumentom niti će dopustiti da im netko takav, destruktivan i glasan, ukrade poziciju lidera. Usto, nitko neće dopustiti SDP-u da bude lider opozicije, što je SDP-u još jedan problem. Naprosto, SDP je sad preslab da bude lider opozicije, a opozicija je postala sadržajno šira i šarolikija. A sve to znači da nas na jesen očekuju vrlo ozbiljne rasprave koje neće biti pripremljene dan-dva uoči sjednice, već puno ranije. Rasprave će biti daleko dublje i argumentarijanije, neće to biti samo kratke replike na zakonske prijedloge. Naša koalicija predložit će vrlo jasne politike. Pripremamo vrlo opsežan i jasan pogled na cijelu problematiku Zakona o obnovi Zagreba i okolice. Pripremamo se i za raspravu o radu Stožera, vezano uz koronu. Naši će argumenti biti snažni i nepopustljivi, ali vrlo korektni što se tiče demokratske diskusije. Ukratko, očekujem Sabor s puno više argumenata i puno manje galame - zaključio je savjetnik koalicije centra Ivica Relković.

Daniela Dolenec uvodno pak reče kako su predstavnici platforme Možemo! u politiku ušli kako bi mijenjali teme razgovora i način na koji se politika radi. Stoga su se, govoreći o svom radu, i nazvali "platformom" te su njihove uloge koordinatorske, što znači da nema klasičnog dogovaranja oko stola.

- Moja je uloga u platformi - koordinatorica u izradi programa. I u mom je mandatu da čitavo članstvo, simpatizere i javnost uključimo u izradu programa. Izvor svega toga je Zagreb je naš! i način kako smo djelovatli u Zagrebačkoj skupštini. Tako smo nastavili i sad. U Saboru. To je drugi i drugačiji pristup izgradnji prioriteta, onome što je ljudima važno. Mi se ne oslanjamo na ankete i PR tehnike. Mi želimo voditi neku vrstu razgovora s građanima iz kojih će onda izaći teme - kazala je Dolenec dodajući da uspjehom platforme Možemo! na izborima nije iznenađena jer su naišli na puno entuzijazma i uključenosti.

- Već smo u Zagrebačkoj skupštini prošli test da pristup koji gradimo donosi svoje nagrade. Mi idemo polako da idemo daleko. Razlika se vidi, posebno ako se pogledaju druge nove političke opcije koje s vremenom ostanu na lideru i nekoliko savjetnika. Naša je kampanja sad bila snažna jer smo već imali iskustva, a teme koje smo ponudili bile su zapravo teme cijele izborne kampanje pa je tako i Vlada počela koristiti termine koje smo mi nametnuli, kao što su zelena otporna društva, stvaranje i održavanje kvalitetnih radnih mjesta, socijalna prava, klimatske promjene... U kampanji smo pokazali da vrlo dobro uspijevamo kontekstualizirati i europske i hrvatske teme. Znači, mi imamo pokriće za te saborske mandate pa u tom smislu nismo iznenađenje. I sad osjećamo veliku odgovornost jer birači očekuju puno od nas, tim više što nam iz dana u dan jača javna potpora. Naš pristup radu u Saboru te kvaliteta sadržaja i tema koje smo iznosili, vidjeli su se od prvog dana. Vidi se to i po utjecaju. To što je prihvaćena naša ideja o tome da se pri financiranju obnove Zagreba mora uzeti u obzir i socijalnu dimenziju, važan je uspjeh rada u Saboru. Što se tiče jeseni, ne bih najavljivala specifične poteze, no javnost može očekivati da ćemo i dalje biti vrlo kritični i spremni, da ćemo iznositi jasne i detaljne prijedloge i vizije o svemu. Intenzivno ćemo raditi na planu oporavka kako Zagreba tako i cijele zemlje, klimatskim ciljevima, dekarbonizaciji, kreiranju novih radnih mjesta, zelenom gospodarstvu, poljoprivredi, daljnjoj demokratizaciji. Važna su nam i područja socijalnih prava te obrazovanja, i to po cijeloj vertikali, od vrtića do sveučilišta. Upozoravat ćemo na sve oblike klijentelističkog i koruptivnog djelovanja. Imamo pune ruke posla. Sada ćemo o svim ovim temama biti još konkretniji - kazala je Dolenec. A kako gleda na HDZ i SDP?

- Jasno je da smo mi bili okosnica opozicije u Zagrebačkoj skupštini. To smo sad i u Saboru. Prioritet nam je pratiti i nadgledati kako se HDZ, kao vlast, kani nositi sa svim problemima. A SDP? Kako se sad vodi unutarstranačka rasprava i kakvi su kandidati za novog čelnika ili čelnicu SDP-a, sumnjam da će doći do dalekosežnijih promjena kako bi se zaustavio daljnji pad potpore SDP-u. Nisam oko toga jako optimistična - reče na kraju Danijela Dolenec.