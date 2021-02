Rektorski kolegij prihvatio Borasov prijedlog za o.d. dekana Filozofskog fakulteta

Rektorski kolegij prihvatio je prijedlog rektora Damira Borasa o imenovanju novog obnašatelja dužnosti dekana Filozofskoga fakulteta i o tome će u utorak odlučivati Senat Sveučilišta u Zagrebu, a predložen je nekadašnji dekan Miljenko Jurković koji je to potvrdio za HRT.

Na sjednici Rektorskoga kolegija u širem sastavu u ponedjeljak je prihvaćen prijedlog rektora i uvršten je u dnevni red sjednice Senata koja će se održati sutra, objavljeno je internetskoj stranici Sveučilišta, no nije navedeno tko je predložen.

"To je bilo ogromno iznenađenje, pristao sam isključivo zato što volim svoj fakultet, na kojem radim već 40 godina želim da se stvari razriješe" - izjavio je za HRT Jurković.

Dobio je, kaže, napismeno uvjerenje da će sve njegove odluke biti poštovane.

"Dakle, imam potpunu slobodu djelovanja, to je ključno. Fakultet treba funkcionirati do izbora novog dekana. Ja sam jedan od onih rijetkih bivših dekana koji znaju kako fakultet funkcionira pa mogu to obaviti" - naglasio je Jurković koji je već bio dekan Filozofskog fakulteta u dva mandata od 2004. do 2009. godine.

Ključno je, kaže da je potpisao suglasnost do izbora novog dekana, ali maksimum do šest mjeseci, što znači da će se legitimni izbor novog dekana provesti odmah.

"Dobit ćemo novog dekana do godišnjih odmora. Fakultet mora funkcionirati, dekan mora biti izabran. Sve zaostale stvari ću pokušati riješiti s fakultetskim vijećem - od povjerenstva za seksualnih uznemiravanja, do povjerenstva za reakreditaciju fakulteta, nove programe itd. Sve zaostatke ćemo riješiti i dobiti novog dekana", poručio je Jurković.

Jurković je inače dao potporu i drugom kandidatu, kolegici koju su članovi Fakultetskog vijeća predložili.

Ranije je danas objavljeno da je na neslužbenom sastanku 68 članova Fakultetskoga vijeća FFZG-a predložilo Željku Kamenov, redovitu profesoricu s Odsjeka za psihologiju za o.d. dekana. Prijedlog su uputili rektoru Sveučilišta u Zagrebu Damiru Borasu.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je da je na sjednici održanoj 12. veljače 2021. Sveučilišni savjet nakon rasprave o stanju na Filozofskom fakultetu donio zaključke. Prema članu 26. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Sveučilišni je savjet, osim što je savjetodavno, i nadzorno tijelo Sveučilišta, te su sukladno tome zaključci toga tijela obvezujući.

S obzirom da je zaključeno da se od rektora očekuje da u najskorijem roku predloži Senatu Sveučilišta u Zagrebu imenovanje novoga o.d. dekana Filozofskoga fakulteta, rektor je postupio prema navedenom, ističe se.

Prvoga radnog dana nakon održane sjednice Sveučilišnog savjeta, a nakon većega broja konzultacija o potencijalnim kandidatima, formiran je prijedlog koji je prihvaćen na sjednici Rektorskoga kolegija u širem sastavu, dana 15. veljače 2021. i uvršten je u dnevni red sjednice Senata koja će se održati u utorak, 16. veljače 2021. Time je, naglašeno je rektor postupio prema zaključcima relevantnoga sveučilišnog tijela, objavilo je Sveučilište u Zagrebu.