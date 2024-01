Rekordno visok vodostaj Dunava tijekom zime

Kraj prosinca i početak siječnja 2024. godine obilježio je i rekordan vodostaj Dunava kao i njegovih pritoka. Niti najstariji mještani Vukovara ne sjećaju se da je Dunav ikada u ovo vrijeme bio toliko visok. Na sreću on i dalje ne ugrožava naseljena mjesta osim što su poplavljeni neki rukavci. Stručnjaci ovako visok vodostaj u prosincu i siječnju pojašnjavaju toplim vremenom za ovo doba godine kao i topljenjem snijega. Uz to u nekim područjima bilo je i kiše, a sve to u konačnici slilo se u Dunav.

Danas se očekuje vrhunac ovoga vodenog vala, a prema službenim podacima vodostaj Dunava stagnira te je počeo lagano i da opada. U 9 sati vodostaj Dunava dosegao je 571 centimetara što je bio i najviši vodostaj do sada u ovome vodnom valu. U slijedeća dva sata vodostaj je stagnirao da bi onda počeo polako opadati.

Treba napomenuti i kako je najviši vodostaj Dunava kod Vukovara, u novijoj povijesti, zabilježen 26. lipnja 1965. godine kada je iznosio 769 centimetara. Tada su Hrvatske vode i ostale službe bile angažirane na izradi zečjih nasipa s kojima se branio otok sportova ali sam grad nije bio ugrožen.

